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Ekonomi

"Varlık Fonu, uluslararası bankalarla kredi görüşmesi yapıyor"

Yiğit Bulut’un, 4 Ekim'de ICBC Türkiye Başkanı Xu Keen ile görüştüğü belirtildi

20 Ekim 2017 18:23

Çeviri - Gonca Tokyol

Kamuya ait çok sayıda büyük şirketin devredildiği Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) aralarında Çin’den ICBC’nin de bulunduğu uluslararası bankalarla kredi görüşmesi yaptığı belirtildi.

Teklif daha kamuya açıklanmadığı için isimlerine haberde yer verilmesini kabul etmeyen 3 farklı kaynağın Bloomberg’e verdiği bilgilere göre, stratejisi ve yönetimi konusundaki iç anlaşmazlıklar sebebiyle bir yıldan uzun süredir herhangi bir aktivite göstermeyen TVF, ICBC’den 5 milyar dolar değerinde 10 yıllık kredi istedi.

Kaynaklardan biri, eylül ayında vekaleten vakfın başkanlığına getirilen eski Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ ve TVF Yönetim Kurulu üyesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanlarından Yiğit Bulut’un, 4 Ekim’de ICBC Türkiye Başkanı Xu Keen ile görüştüğünü söyledi.

Bloomberg’den Kerim Karakaya ve Ercan Ersoy’a konuşan kaynaklardan biri de, TVF’nin perşembe günü başka bir uluslararası bankayla kredi görüşmesi yaptığını ifade etti. Vakfın, Ortadoğu’da da Katar’ın da içinde bulunduğu devlet fonlarının yöneticileriyle de görüşme halinde olduğu kaydedildi.

"Planda ciddi revizeler yapıldı"

Kredinin vakfın bünyesindeki yatırımlar için kullanılabileceği ve strateji belgesinin hükümet tarafından onaylanmasıyla yapılacak işler için hazırlık olduğu ifade edildi. Aynı kaynak, Başbakan Yıldırım’ın makamına nisan ayında sunulan ve daha onay almayan planda o dönemden bu yana ciddi revizeler yapıldığını da sözlerine ekledi, ancak daha fazla detay vermedi.

Bluebay Asset Management’tan Timothy Ash, “Türkiye’deki güvenilir ekonomi politikası yetkililerinin çoğu, projeyle aralarına koydukları açık mesafeyle devlet fonu konseptinden hoşlanmadıklarını belli ettiler. Varlık fonunun kredi aldığı hakkındaki konuşmalar, açık bir şekilde TVF’yi hayata geçirmek için atılan bir adım” dedi.

Bloomberg haberinde, TVF Başkanı Karadağ ve ICBC Türkiye’nin yorum taleplerine cevap vermediği ifade edildi.

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