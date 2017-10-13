Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gedikli: Varlık Fonu'nda istediğimiz sonucu alamadık

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Varlık Fonu'nda hedeflenen, arzulanan bir süreç olmadı. Varlık Fonu'nu yeniden bir reorganize etmemiz şart” ifadesiyle başlayan tartışmalarla ilgili olarak, "Varlık Fonu'nu kurmak için geciktik. Yeni bir yaklaşım olduğu için istediğimiz sonuç henüz ortaya çıkmadı” dedi.

Bloomberg HT'de Ali Çağatay'ın sorularını yanıtlayan Gedikli, Türkiye'nin gerek ekonomik gerek siyasi olarak piyasalarda aşırı dalgalanmalara neden olacak bir konumda olmadığını kaydetti.

"Türkiye'de faizler yüksek"

Türkiye'de faizlerin yüksek olduğunu ve aşağı gelmesi gerektiğini söyleyen Gedikli, "Faizlerle alakâlı yaklaşımlar daha çok risk üzerinden yürütülüyor. 'Siyasi risk artmıştır' diye raporlar görüyorsunuz, bunlar son derece subjektif yorumlamalar” dedi.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye’nin yatırım yapılabilir notlarının indirildiğini söyleyen Gedikli, “İlk çeyrekte yüzde 5.2, 2. çeyrekte 5.1 büyüdük. Bekledikleri şeyler olmadı. Şimdi de büyüme rakamlarını yukarı revize ettiler. Türkiye ekonomisinin performansı son derece iyi. Olaylara bu çerçevede bakılması lazım" değerlendirmesini yaptı.

Gedikli yerlilerin röviz mevduatlarındaki yükselişi doğal görmek gerektiğini belirtti.

"Siyasi istikrar bozulacak diyecekler"

Gedikli, "Bundan sonra 'siyasi istikrar bozulacak' diyecekler. Ama bu köpük. Böyle bir durum yok, siyasi istikrar var. Bunu bütün devletler biliyor. "

ABD ile yaşanan vize gerginliğinin 'akla mantığa aykırı' bir karar olduğunu belirten Gedikli, konuların masaya oturulup konuşulabileceğini ifade etti.

"OVP hedefleri gerçekçi"

Orta Vadeli Program'ın gerçekçi bir program olduğunu dile getiren Gedikli, "Her sene bu tartışma konusu. İşte 2017'de gördük ki yakalanıyor. Şimdi biz büyümenin kalitesini konuşuyoruz. Dışarı bakıyorsunuz, ABD ve Avrupa'da kötü rakamlar geliyor. Bunu bile abartarak ekonomi yoluna giriyor diyorlar. Yok öyle bir şey ne ABD'de ne Avrupa'da işler düzelmez çünkü insan odaklı yaklaşım yok. Gelir dağılımı son derece bozuk” diye konuştu.

Varlık Fonu

Gedikli, Varlık Fonu’yla ilgili, “Konsept olarak doğru bir yaklaşım, bunu kurmakta geciktik bile. Fakat yeni bir yaklaşım olduğu için istediğimiz sonuç ortaya çıkmadı ben yine de ümitliyim. Yeni vizyonla işlerlik kazanacak. Şu an değerlendirme yapılıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 8 Eylül’de Kazakistan'a hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında Türkiye Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan'ın görevden alınmasına ilişkin soru üzerine, Varlık Fonu'nda hedeflenen, arzulanan bir sürecin olmadığını söylemişti.

Türkiye Varlık Fonu'nun, Başbakan Binali Yıldırım'a bağlı olduğunu, Cumhurbaşkanı olarak kendisiyle bir bağlantısı olmadığını söyleyen Erdoğan, "Ama biz Sayın Başbakan ile de istişarelerimizi yaparak bu konuda kararımızı alırız. Sayın Başbakan da ben de bu gelişmeleri gördük. Böyle yürümeyeceğine karar verdik. Bu karar neticesinde de 'bu adımın atılması isabetlidir' dedik. Sayın Başbakan da bu konuda adımını attı. 'Hayırlı olsun' diyeceğiz. Çünkü Varlık Fonu'nu bizim yeniden reorganize etmemiz şart” ifadelerini kullanmıştı.