"Cumhurbaşkanı ve Başbakan Varlık Fonu’nun başına getirilecek kişiye birlikte karar verecek"

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, dün görevinden alınan Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan'ın yerine gelecek yeni isme Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın birlikte karar vereceğini söyledi. Yılman, "Her ikisinin de ortak bir isimde uzlaştığını duydum ama teyidini henüz alamadım" diyerek, "O nedenle şimdilik bende kalsın bu isim..." ifadesini kullandı.

Habertürk'te Sevilay Yılman'ın "Sizi gidi sahtekârlar!" başlığıyla (9 Eylül 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Varlık Fonu'da neler oldu?

Eevelki gün gece yarısına az bir zaman kala telefonum çaldı. Arayan finans çevrelerinde epeyce tanınan bir ahbabımdı. “Sana bomba bir bilgi! Az önce Türkiye Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan görevden alındı ve yerine de geçici olarak Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ getirildi” dedi.

Durduramadım kendimi ve birkaç telefon açıp teyidini aldıktan sonra da Twitter’daki hesabımdan kaynağımın bana aktardığı bilgileri olduğu gibi yazdım. Türkiye’nin en hızlı habercilik refleksine sahip olduğunu bir kez daha ispatlayan haberturk.com da benim bu yazdıklarımı derhal haberleştirdi ve Türkiye Varlık Fonu’yla ilgili adeta şok etkisi yapan bu değişimi tüm dünyaya duyurdu.

Neyse, sabah oldu ve bir gece önce yaşanan bu değişimi ülkenin bir numaralı yöneticisi, yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan teyit etti ve bu değişimin nedenini de aynen şu ifadeleri kullanarak açıkladı: “Varlık Fonu’nda hedeflenen, arzulanan bir süreç olmadı. Gelişmeleri gördük, böyle yürümeyeceğine karar verdik. Sayın Başbakan da bu konuda adımını attı, ‘Hayırlı olsun’ diyeceğiz. Varlık Fonu’nu bizim yeniden bir reorganize etmemiz şart. Kazakistan dönüşü o adımları atacağız.”

Aslında Varlık Fonu’yla ilgili epeyce zamandır kulisler yaşanıyordu. Fonda iç çekişmelerin olduğu ve üyeler ile Başkan Mehmet Bostan arasında yönetim kurulunda hararetli tartışmalar yapıldığı hepimizin kulağına geliyordu, ama teyidini almak mümkün olmuyordu. Kimse kabul etmiyordu bu kulislerin doğru olduğunu. Ama gördük ki doğruymuş. Gerçekten de Türkiye’nin en büyük fonu olarak lanse edilen ve büyük ümitler bağlanan Varlık Fonu’nda işler iyi gitmiyormuş...

Bundan sonra ne olur bilmiyorum Varlık Fonu’nda... Başına geçici olarak Himmet Karadağ getirildi ama bakalım kalıcı kim getirilecek? Duyduğuma göre bu gelecek ismin kim olacağına Cumhurbaşkanı ile Başbakan birlikte karar vereceklermiş. Her ikisinin de ortak bir isimde uzlaştığını duydum ama teyidini henüz alamadım. O nedenle şimdilik bende kalsın bu isim...

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