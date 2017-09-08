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Ekonomi

Türkiye Varlık Fonu Başkanı görevden alındı

TVF Başkanı Mehmet Bostan'ın yerine vekaleten Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ getirildi

08 Eylül 2017 03:47

Türkiye Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan görevden alındı yerine vekaleten Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ getirildi.

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre 3 Kasım 2016'da Özelleştirme İdaresi Başkanlığı görevinden Türkiye Varlık Fonu başkanlığı görevine getirilen Mehmet Bostan, o tarihten beri Varlık Fonu'nun hem genel müdür hem de yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyordu.

Bostan'ın yerine vekaleten Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ getirildi.

Mehmet Bostan kimdir?

Mehmet Bostan, 1971 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olarak ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde İngilizce İşletme Yüksek Lisans alarak tamamladı.

1995 yılında iş hayatına atıldı ve sırasıyla Denizbank'ta Kurumsal Bankacılık Yetkilisi, BNP Ak Dresdner Bank'ta Pazarlama Müdürü, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda Müdür görevlerini sürdürdü. 1 Eylül 2009 tarihinde Güneş Sigorta'da Mali İşler Yönetimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve getirildi. Bir süre sürdürdüğü görevinin ardından Vakıf Emeklilik Genel Müdürü oldu.

5 Ağustos 2013 tarihinde SPK tarafından Turkcell Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği'ne atandı. 26 Şubat 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı görevine getirildi.

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