Yiğit Bulut, Sabah'ı yalanladı: Varlık Fonu'nu yıpratmaya çalışıyorlar!

Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Bulut ve Varlık Fonu Başkan Vekili Himmet Karadağ, Sabah gazetesinin yaptığı, "Varlık Fonu sıfır faizli kredi verecek" haberini yalanladı. Bulut, "Varlık Fonu'nu yıpratmaya çalışıyorlar" dedi.

OdaTV'de yer alan habere göre, Türkiye Varlık Fonu Başkan Vekili Karadağ, fon bünyesindeki varlıklara ilişkin kapsamlı bir çalışma yapıldığını belirtmişti. Karadağ, fonun, yatırımcıya sıfır faizli finansman sağlayacağını ifade eden cümleleri iki gün önce anaakım medyada yer bulmuş, Sabah gazetesinden Hazal Ateş de “Varlık Fonu sıfır faizli kredi verecek”başlıklı bir haber yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanlarından ve aynı zamanda Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Yiğit Bulut, başta Sabah gazetesinde olmak üzere medyada çıkan bu haberleri, “Varlık Fonu'nu yıpratmaya yönelik bir yalan haber kampanyası” olarak niteledi.

Kişisel Twitter adresinden konuyu yalanlayan Bulut, şöyle yazdı:

“Bazı basın yayın organlarında ‘Himmet Karadağ'a ithaf edilen’ ve yayılan 'bedava kredi' haberleri Varlık Fonu'nu yıpratmaya yönelik bir yalan haber kampanyası olup, tamamen asılsızdır! Bu haberleri yapan şeref yoksunlarının tek amacı ‘varlık fonunu yıpratmaktır!’ Bu tuzağa düşen herkesi uyanık olmaya ve asıl amacın ne olduğunu görmeye çağırıyorum! Amaç iyi niyet olabilir ama araya sızan çakallara bu tuzağa düşen herkesi uyanık olmaya ve asıl amacın ne olduğunu görmeye çağırıyorum!"

Varlık Fonu Başkan Vekili Himmet Karadağ da Twitter adresinden bir açıklama yaparak, "Böyle bir anlama gelebilecek herhangi bir açıklamam olmamıştır" dedi.

Karadağ, kişisel Twitter adresinden şunları yazdı:

“Bazı basın yayın organlarında 'Varlık Fonu sıfır faizli kredi verecek' başlığı ile verilen haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Hiçbir basın yayın organına Varlık Fonu Başkan Vekili olarak bu anlama gelebilecek herhangi bir açıklamam olmamıştır.”