Vanlı depremzedeler: 44 aile hala konteynerde yaşıyor

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun depremzedelerle ilgili Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı kızdıran açıklamasına Van’da konteyner kentte yaşayan depremzedelerden detsek geldi. Depremden sonra kurulan Anadolu Konteyner Kenti sözcüsü Ali Ahi, "Feyzioğlu'nu iki gün önce Ankara'da ziyaret ettik ve 44 aile hala konteynerde yaşadığımızı anlattık" dedi.

Elif İnce’nin Radikal’de yer alan haberine göre, bugün Danıştay’ın kuruluş yıl dönümü programında konuşan Feyzioğlu, “Sosyal devlet, yurttaşın barınma ihtiyacını gidermek zorundadır” diyerek Van’da konteyner kentte yaşamaya devam eden kiracıların konut sorununu dile getirdi. Feyzioğlu’nun konuşmasını yarıda kesen Başbakan Erdoğan ise “Van’da neler yapıldığından haberin var mı? Van’la ilgili anlattıkların baştan aşağı yalan” dedi. Ancak depremden sonra kurulan Anadolu konteyner kentinde hala 44, Tahirpaşa konteyner kentinde 20 civarında aile yaşıyor. Kayaçelebi ve Erciş konteyner kentlerindeyse toplamda 5 aile kalıyor.

Depremzedeler: Hala 21 metrekarede yaşayanlar Van’ın en güçsüz aileleri

Anadolu Konteyner Kenti’nde yaşayan depremzedelerin sözcüsü Ali Ahi, Feyzioğlu’nu doğrulayarak konteyner kentte 44 aile kaldıklarını ve özellikle de kadın ve çocukların psikolojik olarak çok kötü durumda olduğunu söyledi. İki gün önce Metin Feyzioğlu’nu ziyaret ederek sıkıntılarını anlattıklarını belirten Ahi, “Derdimizi duyurmak için Van’dan Ankara’ya gittik. Burada birçok STK’nın yanında Barolar Birliği’ne de giderek Metin Feyzioğlu’yla görüştük. Kendisi birkaç ay önce konteyner kenti ziyaret etmişti” dedi.



Açlık grevinin başladığı 2013 Ağustos ayında en kalabalık konteyner kent olan Anadolu’da 110 civarında aile vardı. Ahi, konteyner kentteki mevcut durumu şöyle anlattı: “Hala 21 metrekarelik konteynerde yaşayan aileler Van’ın ekonomik olarak en güçsüz aileleridir. Yaklaşık 10 ailenin asgari geliri var, onun dışındaki ailelerin hiçbir geliri yok. Van Barosu, Diyarbakır Barosu, Tabipler Odası ve Van Belediyesi resmi raporlar hazırlayarak depremzede ailelerin durumunu belgeledi. Herkesin sosyo ekonomik durumu evraklarla tespit edildi, defalarca basında yer aldı. Bunlara rağmen konteyner kentteki 44 ailenin konut sorunu görünmezden geliniyor çünkü Van’da binlerce aile hala ağır hasarlı evlerde yaşıyor. 44 aile üzerinden 13 bin ailenin konut sorununu görünülür olmasından korkuluyor. Ancak artık psikolojik olarak çökmüş durumdayız. Birçok kez dile getirdik, aileler içinde de şiddet başladı, özellikle de kadın ve çocukların durumu çok hassas. Yaklaşık 45 kadın ve 45 çocuk hala konteynerde. Polis sürekli gelip aileleri konteynerleri tahliye etmeleri için sıkıştırıyor. İnsanlar psikolojik olarak birbirini öldürecek kadar kötü durumda” diye konuştu. Ahi, taleplerinin en başından beri herkes için ödeyebileceği koşullarda ev ve istihdamdan oluşan bir çözüm paketi geliştirilmesi olduğunu söyledi.

‘Bizi unuttular'

Tahirpaşa konteyner kentinden üç cocuk annesi Kaniye Diler, “Burada 45 aileydik, şimdi 16-17 aile kaldık. Halimizi soran yok, bizi unuttular. Yaklaşık 8 ailenin durumu çok kötü. Herkesin durumu tespit edilsin, durumuna göre ev sahibi yapılsın istiyoruz. Eşim yeşil kart sahibi, günde 20 lira yevmiyeyle bir okulda kantinde çalışıyor. Çocukların en büyüğü liseye gidiyor ama okul masrafını bile karşılayamıyoruz. Valiliğin kira teklifini kabul edip çıkanların kiraları ödenmemiş, geri gelmeye çalışanlar oldu ama konteynerleri kaldırılmıştı. Tutunabilecek bir dalımız olsa burada kalmazdık” diye konuştu. Kayaçelebi konteyner kentinden iki çocuk annesi Bahar Othman Mustafa da konteyner kentte toplam iki aile kaldıklarını belirterek “Geçen hafta ben evde yokken valilikten gelmişler, kapıya çıkmamız için not asmışlar” dedi. Erciş’teki konteyner kentte yaşayan üç çocuk babası Ercan Gün ise “Burada 3 aile kaldık. Elektriğimiz kesik, sular da kireç renginde akıyor. Kanalizasyon bile yok, kimse durmadı gitti. Yaklaşık 10 çocuk hala konteynerde, o suyu içince ateşleniyorlar” diye konuştu.

2.5 senedir konteyner kentteler

Van, 2011’de 23 Ekim ve 9 Kasım’da meydana gelen iki depremle büyük yara aldı, binlerce kişi yaşamını yitirdi. Depremin ikinci yıl dönümü yaklaşırken Van’dan ‘depremzedeler açlık grevinde’ haberleri gelmeye başladı. Ev sahiplerinin bir kısmı yeni yapılan TOKİ’lere yerleştirilmiş, ama deprem öncesinde 50-100 liralık kerpiç evlerde kalan kiracılara ve tapusuzlara bir türlü sıra gelmemişti. Konteyner kentleri tahliye etmeleri için kışın 4 ay boyunca elektrikleri kesilen kiracı depremzedelerin yerde tezek yakarak yemek pişirdiği görüntüler basında yer aldı, yoğun tepki üzerine Van Valiliği Aralık ayında konteyner kente tekrardan elektrik bağladı. Depremzedeler, Van Valiliği’nin konteynerlerden çıkmaları için teklif ettiği süreli kira yardımına güvenmediklerini, Van’da çoğu hasarlı binanın sıva yapılarak kiraya verildiğini ve depreme dayanıklı konut istediklerini belirterek konteynerlerde kalmaya devam etti. Depremzedeler geçen Ekim Van’ı ziyaret eden Başbakan’a sıkıntılarını duyurmak istemişler, ancak polis tarafından konteyner kentin dışına pankart asmalarına izin verilmemişti. Anadolu konteyner kentinden depremzedeler son olarak Ankara’ya yürüyüş gerçekleştirdi.

Vali Doğan Feyzioğlu’nu yalanladı

Van Valisi Aydın Nezih Doğan ise Metin Feyzioğlu’nun konuşması üzerine yaptığı açıklamada “Sayın Feyzioğlu’nun Van konteyner kentle ilgili açıklamaları gerçeği yansıtmıyor, maalesef çok üzüldük. Konteyner kentte yaşayan 44 ailenin hak iddiası ne kendi hukukumuz ne de evrensel hukuk açısından geçerlidir” dedi. Depremde evleri ağır hasar gören ve yıkılan depremzedeler için Van merkez ile Edremit ve Erciş ilçelerinde TOKİ tarafından yaptırılan 17 bin 489 konutun bir yılda hak sahiplerine teslim edildiğini öne süren Vali Doğan, köylerde yaşayan aileler için de Evini Yapana Yardım (EYY) modeliyle 6 bin 300 ev ve bin 300 hayvan barınağı inşa edildiğini dile getirdi. Doğan, hak sahibi olanlara teslim edilen konutlardan ayrı olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 2 bin aileye, afet sırasında kiracı olmaları koşuluyla ve kurayla konut verildiğini söyledi. Konteyner kentte yaşamaya devam eden aileler için ise kiraladıkları konutların kiralarının Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nce karşılanması seçeneğinin sunulduğunu belirten Vali Doğan, bu yöntemle 92 ailenin de kiralık konutlara taşınarak hayatlarını huzurlu şekilde sürdürdüğünü söyledi.