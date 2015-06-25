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Vandal saldırıları sürüyor, Haliç'teki duvar portresi de tahrip edildi!

JR'ın Balat'taki iki eserinin ardından vandalların hedefi Haliç'teki Camialtı Tersanesi oldu

25 Haziran 2015 20:55

İnan Ketenciler

Fransız fotoğrafçı ve sokak sanatçısı JR’ın Haliç’te kiralama yoluyla özelleştirilen ve yerine AVM yapılması planlanan Camialtı Tersanesi’nde iki katlı bir binaya yaptığı ünlü ressam Muzaffer Aksoy'un portresi tahrip edildi. Haliçport ihalesi kapsamında 49 yıllığına özelleştirilen Camialtı Tersanesi’nin girişi özel güvenlik tarafından kontrol ediliyor. Kamuya kapalı olan tersaneye özel güvenliğin kontrolü dışında ancak deniz yoluyla girilebiliyor. JR'ın Balat'ta yaptığı iki portre daha boyanarak tahrip edilmişti. Fatih Belediyesi, griye boyanan portreyle ilgili açıklama yaparak, tahribatın zabıtalar tarafından yapılmadığını, sorumluların arandığını belirtmişti.

"Ted Prize" ödüllü JR,  bugüne kadar Los Angeles, Cartagena, Şanghay, La Havana ve Berlin'de gerçekleştirdiği “Şehrin Kırışıklıkları" (Wrinkles of the City) projesini Mayıs ayında İstanbul 'da hayata geçirdi. Kadıköy, Tarlabaşı, Balat ve Haliç’te çalışmalar yapan JR, civarda yaşayan yaşlı insanların dev portrelerini metruk binaların duvarlarında sergiledi.

 

İlk tahribat Balat'ta 

 

JR’ın eserlerine yapılan ilk tahribat haberi Balat’tan geldi. Eski bir binaya yapılan yaşlı adam portresi kırmızıya boyanarak tahrip edildi.

 

Portre griye boyandı, Fatih
Belediyesi 'biz yapmadık' dedi

 

JR’ın Balat’ta yaptığı başka bir portrenin daha griye boyandığı kamuoyuna yansıyınca büyük tepki çekti. Balat’ta metruk bir binaya yapılan yaşlı adam portresinin griye boyandığı 17 Haziran’da ortaya çıktı. JR, Twitter hesabından yaptığı açıklamada tahribattan Fatih Belediyesi zabıtalarını sorumlu tuttu ancak, belediye yaptığı açıklamada projeyi desteklediklerini, tahribattan sorumlu olmadıklarını ve portreyi kimin boyadığını araştırdıklarını açıkladı.

 

Belediyeden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Sizden daha fazla üzüldüğümüzü bilmenizi isteriz. 'Wrinkles of the City' adlı proje, dünyaca ünlü grafiti sanatçısı JR ile Fatih Belediyesi ortaklaşa çalışması sonucu hayata geçirilmiştir. Bu güzel projeye tarafımızdan herhangi bir müdahale edilmesi söz konusu değildir." 

 

 

Vandalların son hedefi Camialtı Tersanesi

 

JR’ın tahrip edilen son eseri, Haliç’teki Camialtı Tersanesi’ndeki ressam Muzaffer Aksoy’un portresi oldu.

Portrenin yapıldığı tersane özel güvenlik kontrolünde ve kamuya kapalı. Yap işlet devret modeliyle 49 yıllığına özelleştirilen tersaneye özel güvenliğin bilgisi dışında girmenin tek yolu deniz yolunu kullanmak…

Portredeki ilk tahribatın eser yapıldıktan kısa bir süre sonra gerçekleştirildiği görülüyor:

Portrenin dün çekilen fotoğrafında, tahribatın genişlediği görülüyor:

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