Fatih Belediyesi: O portreyi biz boyamadık, konuyu araştırıyoruz

Dünyaca ünlü grafiti sanatçısı JR'ın, Twitter ve Instagram hesapları üzerinden İstanbul Fatih’te bir binaya çizdiği portrenin zabıtalar tarafından getirildiği hâlden şikayetçi olmasının ve haberin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Fatih Belediyesi resmi Twitter hesabından açıklamada bulundu.

"Sizden daha çok üzüldüğümüzü bilmenizi isteriz" mesajını paylaşan Fatih Belediyesi "Bu güzel projeye tarafımızdan herhangi bir müdahale edilmiş olması söz konusu değildir."Tarafımızdan bir müdahale söz konusu olamaz, konuyu araştırmaktayız" ifadelerini kullandı.