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Fatih Belediyesi 'sanata lüzum yok' dedi, portreyi bu hale getirdi!

JR Fatih’te bir binaya 'Wrinkles of the City' projesi kapsamında bir portre çizmişti

17 Haziran 2015 20:42

T24

Dünyaca ünlü Fransız grafiti sanatçısı JR’ın İstanbul Balat’ta bir binaya çizdiği portre, Fatih Belediyesi ekiplerince griye boyandı. JR, Twitter ve Instagram hesapları üzerinden Balat’ta metruk bir binaya çizdiği portrenin zabıtalar tarafından getirildiği hali paylaştı.

JR Balat'ta bir binaya “Wrinkles of the City” projesi kapsamında bir portre çizmişti. Aynı proje kapsamında birçok şehri gezen JR’ın tek tahrip edilen işi İstanbul grafitisi oldu.

 

Fatih Belediyesi'nden açıklama

 

Zabıtaların portreleri griye boyadığının ortaya çıkması Türkiye gündemine otururken, sosyal medyadan gelen yoğun tepkiler üzerine Fatih Belediyesi resmi Twitter hesabından bir açıklama yapıldı. Projenin belediye ile JR ile ortaklaşa yapıldığına dikkat çekilen açıklamada "Sizden daha çok üzüldüğümüzü bilmenizi isteriz" denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tarafımızdan bir müdahale söz konusu olamaz, konuyu araştırmaktayız." 

 

 

 

 

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