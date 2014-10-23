Van depreminin 3'üncü yılında 25 bin bina yıkılmayı bekliyor

Erciş Belediye Başkanı Diba Keskin ve Başkan Yardımcısı Abdurrahman Çağan, 23 Ekim 2011 yılında Van'da yaşanan depremin 3. yıl dönümü nedeniyle ortak mesaj yayımladı. Depremde yaşamını yitiren vatandaşlara rahmet, yakınlarına ise başsağlığı dilenen mesajda, 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 depremlerinde Van ve Erciş halkının büyük kayıplar yaşadığına dikkat çekildi. Van depreminden sonra ağır hasar raporu verilen binalarla ilgili bin 300 dava açıldı. Van depreminden sonra yıkım kararı verilen 25 bin konut, ödenek yetersizliği ve davalar nedeniyle yıkılamıyor. Yıkılma tehlikesi olan binalar Vanlıların deprem psikolojisinden kurtulmasını engellerken, bazıları asayiş sorunu yaratıyor.

​'Binaların savaştan çıkmış bir hali var'

Depremden sonra 77 site sakininin müteahhitten davacı olduğunu belirten Cemil Kemaloğlu, sitelerinin beş kez incelendiğini dört kez ağır, bir kez de orta hasar kararı verilmesine rağmen hâlâ binalarının yıkılmadığını söyledi.

Binaların kapı pencereleri söküldüğü için de her türlü tehlikeye açık olduğunu ifade eden Kemaloğlu, "Bina harap bir şekilde bekliyor. Mahkemelik olduğundan yıkılmadı. Bina hem fiziksel hem de psikolojik tehlike arz ediyor. Tüm donatıları söküldü. Enkaz halinde. Savaştan çıkmış bir hali var. Uyuşturucu kullananların mekanı haline geldi" dedi.

'Ercişlilerin yaşadığı sıkıntılar devam ediyor'

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Diba Keskin, kontrolsüz yapılaşmanın bir çok vatandaşın yaşamına mal olduğunu belirten mesajında, "Erciş'te depremin yaraları sarılmadı. Yapılan yardımlar depremzedelere ulaştırılmadı" açıklamalarında bulundu.

Keskin, Ercişlilerin birliği ve dayanışması, depremin acılarını bir nebze olsun hafiflettiğini söyleyerek, "Depremin üzerinden geçen 3 yıla rağmen Ercişlilerin yaşadığı sıkıntılar devam ediyor. Erciş Belediyesi aracılığında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın ortak çalışması sonucu hazırlanan Kentsel Dönüşüm Projesi hayata geçirilecek. Bu proje ile Erciş'te güvenli bir yapılaşma olacak. Erciş'i halkın desteği ile geliştireceğiz" dedi.