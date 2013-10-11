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Van depreminde ilk tazminat kararı

2011 Van depreminde ilk tazminatı 3 kişinin hayatını kaybettiği Safa apartmanın sahibi Nezir Baş ödeyecek

11 Ekim 2013 17:56

Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde yıkılan Safa apartmanının sahibi Nezir Baş, apartmanın enkazı altına kalarak hayatını kaybeden 3 kişi için yasal faizi hariç 684 bin lira maddi ve manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan ve 23 Ekim günü meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde yıkılan Safa apartmanının sahibi Nezir Baş hakkında, binanın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Emel ve Özgür Subaşıay ile Hanım Yavaş'ın yakınları tarafından maddi ve manevi tazminat davası açıldı.

Van 1. ve 3. Asliye Hukuk mahkemelerinde görülen ve kısa süre önce sonuçlanan davada, mahkeme, Safa apartmanının sahibi Nezir Baş'ın, ölen üç kişi için yasal faizi hariç 684 bin lira maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Müşteki avukatlarından Mustafa Aladağ, Anadolu Ajansı'ndan Cemal Aşan'a yaptığı açıklamada, mahkemenin verdiği kararın, depremin ardından tazminat hukuku bağlamındaki ilk karar olduğuna dikkati çekerek, bu kararın, başka davalar için de emsal oluşturması açısından önemli olduğunu söyledi.

 

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