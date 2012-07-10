T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Van depreminde oteli ve evi yıkılan müteahhit yeniden inşaata başladı

İlkokul mezunu muteahhit İzzet Erişen, Van Erciş'teki depremle gündeme gelmişti

10 Temmuz 2012 13:01

Erciş depreminde iki yapısı 7 kişiye mezar olan muteahhit İzzet Erişen, 'özel izinle' aynı yere yeni otel inşaatına başladı. Belediye Başkanı'ndan 'inşaat kaçak' açıklaması geldi.
 
İlkokul mezunu muteahhit İzzet Erişen, Van Erciş'teki depremle gündeme gelmişti.

Erişen'in depremde yerle bir olan 7 katlı otelinden iki işçinin cesedi çıkarılmış, ilçe merkezinde yıkılan apartmanında da 5 öğretmen ölmüştü.

Erişen’in depremden hemen sonra işçilerin davası sürerken kolları sıvadığı, imar izni olmamasına rağmen eski otelin yerine yeni bir otel inşaatına başladığı ortaya çıktı.

Hürriyet.com.tr'de yer alan habere göre, siteye konuşan Erişen, otelin temelini bir süre önce attıklarını ancak şu sıralar inşaatı durdurduklarını söyledi.

Erişen, inşaatın durmasına gerekçe olarak ise “İmarı bekliyoruz” yanıtı verdi. Yeni otel inşaatına özel izinle başladıkları söyleyen Erişen, daha fazla konuşmak istemediğini belirtti.


Belediye Başkanı: Otel kaçak


Erciş Belediye Başkanı Zülfikar Arapoğlu, Erişen'in yıkılan oteli yerine yaptığı yeni otel inşaatının kaçak olduğunu söyledi.

"Deprem dolayısı ile Erciş'e yeni imar verilmedi henüz. Burada tek çivi bile çakılmıyor" diyen Arapoğlu, şunları anlattı:

"Bu otel bizim her türlü uyarımıza rağmen yapılmaya devam ediliyor. Bizim belediye görevlileri gidip inşaatı mühürlediler ancak inşaat kaçak bir şekilde yapılmaya devam ediyor.

İnşaatın ruhsatı yok, yapı denetim yok kendi kafasına göre inşaatı yapıyor. İmarlar açıldığında belki orası (otelin yapıldığı alan) turizm alanı olmayacak. O zaman yaptığı yatırım boşa gidecek. O inşaat için özel izin verdiğimiz yok. Eski imara göre teşvik almış ona göre yapıyor. Biz kendisini defalarda uyarmamıza rağmen sonuç alamadık."

ETİKETLER

vandepremotelevmüteahhitinşaaterciş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24