Van depreminde oteli ve evi yıkılan müteahhit yeniden inşaata başladı

Erciş depreminde iki yapısı 7 kişiye mezar olan muteahhit İzzet Erişen, 'özel izinle' aynı yere yeni otel inşaatına başladı. Belediye Başkanı'ndan 'inşaat kaçak' açıklaması geldi.



İlkokul mezunu muteahhit İzzet Erişen, Van Erciş'teki depremle gündeme gelmişti.

Erişen'in depremde yerle bir olan 7 katlı otelinden iki işçinin cesedi çıkarılmış, ilçe merkezinde yıkılan apartmanında da 5 öğretmen ölmüştü.

Erişen’in depremden hemen sonra işçilerin davası sürerken kolları sıvadığı, imar izni olmamasına rağmen eski otelin yerine yeni bir otel inşaatına başladığı ortaya çıktı.

Hürriyet.com.tr'de yer alan habere göre, siteye konuşan Erişen, otelin temelini bir süre önce attıklarını ancak şu sıralar inşaatı durdurduklarını söyledi.

Erişen, inşaatın durmasına gerekçe olarak ise “İmarı bekliyoruz” yanıtı verdi. Yeni otel inşaatına özel izinle başladıkları söyleyen Erişen, daha fazla konuşmak istemediğini belirtti.



Belediye Başkanı: Otel kaçak



Erciş Belediye Başkanı Zülfikar Arapoğlu, Erişen'in yıkılan oteli yerine yaptığı yeni otel inşaatının kaçak olduğunu söyledi.

"Deprem dolayısı ile Erciş'e yeni imar verilmedi henüz. Burada tek çivi bile çakılmıyor" diyen Arapoğlu, şunları anlattı:

"Bu otel bizim her türlü uyarımıza rağmen yapılmaya devam ediliyor. Bizim belediye görevlileri gidip inşaatı mühürlediler ancak inşaat kaçak bir şekilde yapılmaya devam ediyor.

İnşaatın ruhsatı yok, yapı denetim yok kendi kafasına göre inşaatı yapıyor. İmarlar açıldığında belki orası (otelin yapıldığı alan) turizm alanı olmayacak. O zaman yaptığı yatırım boşa gidecek. O inşaat için özel izin verdiğimiz yok. Eski imara göre teşvik almış ona göre yapıyor. Biz kendisini defalarda uyarmamıza rağmen sonuç alamadık."