Van’da konteynırda kalan depremzedeler soğuktan donmak üzere

Hülya Karabağlı / ANKARA

Gündem Çocuk Derneği, konteynırda kalan 180 depremzede ailenin erken bastıran kış nedeniyle hayatta kalma mücadelesi verdiğini bildirdi. Ailelerin donmamaya çalıştığına dikkat çeken Dernek, tüm devlet yetkililerini yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı.

Gündem Çocuk Derneği, “Van’da havalar soğudu, kombiler açılmaya, sobalar tütmeye başladı. Konteynırlarda kalanlar ise elektrik olmadan battaniyelere sarınarak ısınmaya çalışıyor” dedi.

Dernek, devlet görevlilerine Van’lı depremzedeler için “Acil Çözüm Çağrısı” yaptı. Sorunların derinleştiğine, yaşam hakkı ihlallerine dikkat çeken Dernek’ten yapılan açıklama şöyle:

"Devlet Anayasal ve uluslararası hukuktaki yükümlülüklerini biran evvel yerine getirmeli, yaşam hakkı ihlallerinin önüne geçmelidir.

İki aydır elektrik verilmiyor

"23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihinde yaşanan Van-Erciş depremlerinden 2 yıl sonra; yaşanan depremler sonrası geçici barınma için kurulan konteyner kentlerden üçü neredeyse 2 aydan beri elektriksiz olmasına rağmen gidecek yeri olmayan en az 180 aile bu konteynırlarda kalmaya devam ediyor. Van’da havalar soğudu, kombiler açılmaya, sobalar tütmeye başladı. Konteynırlarda kalanlar ise elektrik olmadan battaniyelere sarınarak ısınmaya çalışıyor. Konteynerde kalanlar yanmadan ya da soğuktan donmadan buralarda yaşamak zorunda kalanlar için acil olarak yapılması gerekenler şöyle: Bütün aileler kalıcı bir çözüm bulunana kadar Anadolu konteyner kente yerleştirilmeli. Elektrikler hemen açılmalı ve diğer sosyal alanlar biran önce oluşturulmalı.

Belediye depremzedelere daha duyarlı davranmalı

"Sağlık taraması yapılmalı ve sağlık sorunları olanlar tedavi edilmeli. Uzak okullara giden öğrenciler için servis hizmeti sağlanmalı. Sivil toplum örgütlerinin de dahil olduğu bir komisyon acil olarak oluşturulmalı ve bu ailelerin durumunun tespiti için rapor oluşturmalı ve kalıcı çözüm için çalışma yürütülmeli. Belediye daha duyarlı davranmalı depremzedelerin sorunlarının çözümünde sorumluluk almalıdır. Psikologlar Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, vb. meslek örgütleri aktif bir şekilde çalışmalarda yer almalıdır.

"Devlet hem kabul ettiği uluslararası İnsan Hakları Sözleşmeleri hem de Anayasa’nın 57. Maddesine göre yaşam hakkını korumakla ve konut ihtiyacını karşılayacak tedbirler almakla yükümlüdür ve bu yükümlülüğünü bir an evvel yerine getirmelidir."