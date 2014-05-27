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Van depreminin simgesi Yunus'un ardından Başbakan'a madenci tablosu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden gelerek AKP grubuna katılan heyet, Başbakan Erdoğan'a madencilerle çektirdiği fotoğrafı resmeden bir tablo hediye etti

27 Mayıs 2014 20:47

Başbakan Tayyip Erdoğan'a TBMM'deki konuşmasının ardından madencilerle birlikte görüldüğü bir tablo hediye edildi.

Başbakan Tayyip Erdoğan haftalık grup toplantısında AKP grup salonunu dolduran milletvekilleri ve partililere seslendi. Grup konuşmasının ardından Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinden gelen AKP İl Teşkilatı Gençlik ve Kadın kolları temsilcileri ile Tunçbilek Belde Başkanı Ayhan Aşkın, Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu ile beraber kürsüye geldi. Başkan Aşkın, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın daha önce gelip madencilerle çektirdiği fotoğrafın resmedildiği tabloyu hediye etti. Erdoğan ve beraberindekiler tabloyla poz verdi. Erdoğan 2008 tarihinde Zonguldak Kozlu'da bir kömür madenine inmişti.

 

Yunus'un tablosu

 

2012 Temmuz'unda da Başbakan Erdoğan'a AKP Van İl Kongresi'nde depremin simgesi olan Yunus Geray'ın fotoğrafı verilmişti.

 

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