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Valinin ‘müze olacak’ dediği sinagog ibadethane olarak açılıyor

Edirne Valisi Dursun Ali Şahin’in ‘müze olacak’ dediği tarihi sinagogun restorasyon çalışmaları tamamlandı

10 Mart 2015 10:08

Edirne Valisi Dursun Ali Şahin’in ‘müze olacak’ açıklamasıyla gündeme gelen tarihi sinagogun restorasyonu bitti. Sinagog ibadethane olarak açılacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında başlatılan büyük sinagogun restorasyonu tamamlandı. Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh, restorasyonu tamamlanan sinagogu inceledi. İbrahimzadeh, açılış programı için fikir alış verişinde bulunduklarını kaydederek, “Bu bizim için milattır. Çok mutluyuz” dedi. Tarihi sinagogun 26 Mart tarihinde açılması bekleniyor.

 

Edirne Valisi ‘müze olacak’ demişti

 

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa’ya postallarıyla girmesine ‘tepki’ olarak şu ifadeleri kullanmıştı: “İçimde büyük bir kinle söylüyorum bunu. Biz de onların mezarlıkların etrafını temizliyor, projelerini kurula gönderiyoruz. Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’ndan tescilini bekliyoruz. Bizim yaklaşımımız nerede, onların yaklaşımı nerede? Yani bunu izleyicilerin takdirine sunuyorum. Buradaki tadilatı sona gelen sinagog sadece müze olarak, içerisinde hiçbir şey olmadan o şekilde müze olarak tescil edilecek.” Gelen tepkiler üzerine Vali Şahin, Türkiye Hahambaşılığı ve Türk Musevi Cemaati’nden özür dilemişti.

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