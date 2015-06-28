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Valiliğin yasakladığı, mahkemenin izin verdiği Grup Yorum konseri gerçekleşecek mi?

Bakırköy Emniyeti'nden 'Grup Yorum konserine gitmeyin!' pankartı asmıştı

28 Haziran 2015 16:42

Grup Yorum'un 30. yılını kutlamak için vereceği konsere Valilik tarafından konan yasak, İstanbul 4. İdare Mahkemesi tarafından kaldırılmış, ardından Bakırköy Emniyeti'nden 'Grup Yorum konserine gitmeyin!' pankartı asmıştı. Konserin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği sorusu ise sonunda netleşti;  organizasyon ekibi ve konser alanında görevli emniyet güçleri konserin planlandığı gibi gerçekleşeceğini ifade etti.

İsmail Saymaz’ın Radikal’de yer alan haberine göre, izleyicilerin 4'te içeri alınmaya başlanacağı saat 6 sularında başlayacak konser için son hazırlıklar yapılıyor. Bakırköy semt pazarının TEGV Ferit Aysan parkına bakan kısmında sahne kurulmuş durumda. Sanatçılar an itibariye provalarına devam ediyorlar. Girişte sohbet etme imkânı bulduğumuz ve fotoğraf çekmemize izin veren ekip konserin gerçekleşmesiyle ilgili herhangi bir engelin bulunmadığını söyleyerek mahkeme kararına işaret ediyorlar.

 

Geniş güvenlik önlemleri var

 

Güvenlik güçleri konser alanın üst girişindeki lunapark bölgesinin yanına konuşlanmışlar. Onlar da sorumuza benzer yanıt veriyorlar: Mahkeme kararı var, konser gerçekleşecek. Biz güvenlik için buradayız. Üç otobüs ve biraz daha fazla minibüs ve bu tarz durumların vazgeçilmez aracı TOMA ve tutulan çapraz nöbetlerle güvenlik tedbirlerinin bir konser organizasyonu için oldukça üst seviyede olduğunu söylemek mümkün.

 

O pankart yok

 

Polisin mahkeme kararına rağmen halka 'konsere gitmeyin' çağrısı yaptığı pankartsa meydanda yok. O pankartın akşam mı kaldırıldığı yoksa valiliğin ilk kararı sonrası asılıp mahkeme kararı sonrasında mı kaldırıldığı bilinmiyor. Her iki durum da ihtimal dahilinde.

 

Ne olmuştu, neden bu kadar konuşuldu?

 

Grup Yorum'un 30’uncu yılını kutlamaları çerçevesinde 28 Haziran’da Bakırköy Halk Pazarı’nda vereceği konser, İstanbul Valiliği'nce “toplumun tepkisine yol açıp infial yaratabileceği" gerekçesiyle yasaklanmış, ancak karar grubun başvurusu üzerine İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nce kaldırılmıştı. Ancak bu mahkeme kararına rağmen Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün Bakırköy meydanına ve ilçenin değişik noktalarına astığı pankartlar dikkat çekmişti. Pankartlarda, "28.06.2015 Pazar günü Bakırköy Halk Pazarı'nda gerçekleştirilmek istenen Grup Yorum konseri, kamu düzeni ve güvenliği gerekçesiyle Valilik makamınca uygun görülmemiştir. Bu nedenle söz konusu konserin düzenlenmesine izin verilmeyecektir. Değerli vatandaşlarımıza önemle duyurulur" ifadesi yer alıyordu.

 

Adana ve İzmir’de 'izdiham'; Ankara ve İstanbul’da 'infial'

 

Grup Yorum, 30. yılını ilkini 13 Haziran’da Adana’daki Uğur Mumcu Meydanı’nda yaptığı, 20 Haziran'da da İzmir 'de Gündoğdu Meydanında yüz binlerce dinleyicisiyle buluştuğu bir dizi konserle kutluyor. Grubun Ankara 'da düzenleyeceği kaonsere de Valilikçe yasak konulmuş, ardından İstanbul Valiliği’nin yasağı gelmişti.

 

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