Grup Yorum, İstanbul Valiliği'ne açtığı davayı kazandı

Bakırköy’de düzenleyecekleri konser yasaklanan Grup Yorum, İstanbul Valiliği’nin kararının iptali için İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Açılan davada mahkeme kararını verdi.

Valilik, 'toplumun tepkisine yol açıp, infial yaratabileceği' gerekçesiyle verdiği karar bugün İdare Mahkemesi tarafından bozduldu. Grup Yorum müzikseverlerle buluşacak. 26 Haziran 2015 Grup Yorum konseri için karar verildi

Hürriyet'te yer alan habere göre, Grup Yorum'un, 30’uncu yılını kutlamak için 28 Haziran’da İstanbul'daki Bakırköy Halk Pazarı’nda vermek istediği büyük konser, İstanbul Valiliği tarafından “toplumun tepkisine yol açıp, infial yaratabileceği” gerekçesiyle yasaklamıştı. Mahkemeye taşınan yasaklama nedeniyle bugün Grup Yorum üyeleri ve dinleyicilerinden oluşan 8 kişi, mahkemenin vereceği kararı Yenibosna’daki İstanbul İdare Mahkemesi’nin önünde oturma eylemi düzenleyerek beklemeye başladı.

Mahkeme kararını açıkladı ve Grup Yorum'un konserinin gerçekleşmesine karar verildi.

Oturma eyleminde Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek şunları söylemişti: “İstanbul’da, İzmir’de, Ankara’da, Adana’da ve Dersim’de yasal miting alanlarında konserler yapmak istedik. Adana’da tarihin en büyük konserini yaptık. Geçen hafta İzmir’de, en büyük meydanında, Gündoğdu Meydanı’nda tam 700 bin kişiyle bir konser gerçekleştirdik. Bu konserlerin hiç birinde bir kişinin bile burnu kanamadı. Tek bir kavga, tek bir provokasyon olmadı. 28 Haziran’da Bakırköy Halk Pazarı’nda yapmak istediğimiz ve 5 Temmuz’da Ankara’da yapmak istediğimiz konserler her iki ilin valiliği tarafından yasaklandı. Diyorlar ki, bu konser olursa toplumda nefret ve kin ortaya çıkacak. Adana’da, İzmir’de, İstanbul’da Gazi Mahallesi’nde, Okmeydanı’nda, Kartal’da çıkmayan kaos nasıl olacak da Bakırköy’de, Ankara’da ortaya çıkacak. Bunların hepsi birer bahane. İstanbul Valisi ideolojik davranıp kendi siyasi görüşlerine sığmayan grubumuzu susturmak istiyor. Sonuç olarak her iki vali de bir Anayasa suçu işliyor.”