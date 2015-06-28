Bakırköy Emniyeti'nden 'Grup Yorum konserine gitmeyin!' pankartı

Bakırköy polisi, Grup Yorum'un 30. yılını kutlamak için yarın vereceği konsere Valilik tarafından konulan yasağın İstanbul 4. İdare Mahkemesi tarafından kaldırılmasına rağmen, ilçenin değişik yerlerine, "Konser yasaklandı, gitmeyin" uyarısı içeren pankartlar astı.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bakırköy meydanına ve ilçenin değişik noktalarına astığı pankartlarda, "28.06.2015 Pazar günü Bakırköy Halk Pazarı'nda gerçekleştirilmek istenen Grup Yorum konseri, kamu düzeni ve güvenliği gerekçesiyle Valilik makamınca uygun görülmemiştir. Bu nedenle söz konusu konserin düzenlenmesine izin verilmeyecektir. Değerli vatandaşlarımıza önemle duyurulur" ifadesi yer aldı. Pankartın altında da Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü imzası yer aldı.

Grup Yorum, 30. yılını ilkini 13 Haziran’da Adana’daki Uğur Mumcu Meydanı’nda yaptığı, 20 Haziran'da da İzmir 'de Gündoğdu Meydanında yüz binlerce dinleyicisiyle buluştuğu bir dizi konserle kutluyor. Grubun Ankara 'da düzenleyeceği konsere de Valilikçe yasak konulmuş, ardından İstanbul Valiliğinin yasağı gelmiş ancak karar grubun başvurusu üzerine İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nce kaldırılmıştı.

Grup Yorum'un avukatları, konsere yasak koyan İstanbul Valisi Vasip Şahin ile Vali Yardımcısı Aziz Mercan hakkında "keyfi ve ayrımcı davranışları nedeniyle görevlerini kötüye kullandıkları" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.