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Kültür-Sanat

Joan Baez'den Grup Yorum'a destek: Halktan korktukları için yasaklıyorlar!

Grup Yorum 30’uncu yılını kutluyor...

28 Haziran 2015 16:18

Grup Yorum’un 30’uncu yılını kutlamak için bugün İstanbul’daki Bakırköy Halk Pazarı’nda vereceği konsere, ABD'li ünlü folk sanatçısı Joan Baez de konser yasaklamalarını protesto etmek için destek verecek.

Cumhuriyet'ten Zeynep Oral'ın haberine göre Joan Baez, internetten onların şarkılarını dinleyince, İzmir ve Adana konserlerindeki o muhteşem kalabalıkları videodan izleyince, “Şimdi anladım” dedi. “Bu kentin yöneticileri - yoksa ülkenin mi demeli halkından korkuyor. Onun için yasaklayıp duruyorlar. Yasaklamak acizliktir” dedi.

Grup Yorum’un 30’uncu yılını kutlamak için 28 Haziran’da İstanbul’daki Bakırköy Halk Pazarı’nda vermek istediği büyük konsere, İstanbul Valiliği’nce "toplumun tepkisine yol açıp infial yaratabileceği" gerekçesiyle izin verilmemişti. Grup Yorum, kararın iptali ve yürürlüğünün durdurulması için Yenibosna’daki İstanbul İdare Mahkemesi’ne başvurmuştu.

4. İdare Mahkemesi iseİstanbul Valiliği’nin "toplumun tepkisine yol açıp infial yaratabileceği" gerekçesiyle Grup Yorum’un bugün yapmayı planladığı konsere izin vermemesine ilişkin kararının yürütmesini durdurdu. Kararın durdurulması nedeniyle Grup Yorum’un bugün Bakırköy Halk Pazarı’nda vereceği konser için yasal bir engel kalmadı. 

Bugün, müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan Grup Yorum’a ABD'li ünlü folk sanatçısı Joan Baez’den destek geldi.  22. İstanbul Caz Festivali kapsamında 1 Temmuz'da Harbiye'de sahne alacak Baez, bugün Grup Yorum’a ait 'Uğurlama' adlı şarkısını seslendirecek.

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