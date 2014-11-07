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Validebağ'da polis müdahalesi

Polis Validebağ Korusu'nda iki haftadır nöbet tutan yurttaşlara, dün gece yarısı gaz ve plastik mermi ile saldırdı

07 Kasım 2014 11:02

İstanbul Üsküdar’da Validebağ Korusu’nun yanında yapılması planlanan caminin şantiyesi önünde nöbet tutan yurttaşlara polis saldırdı.

Yapılmak istenen inşaata karşı iki haftadır nöbet devam ederken, polis kurulan çadırın yolu kapatmasını gerekçe göstererek gece yarısı bekleyenlere gaz ve plastik mermi ile saldırdı.

Sendika.org'da yer alan habere göre; İstanbul Kent Savunması, Validebağ Gönüllüleri ve Yeşil Alan Sakinleri saldırılara karşı Koru’ya acil çağrı yaparken bugün (7 Kasım Cuma) saat 13.00 İstanbul Tabip Odası Kadıköy Şubesi’nde basın açıklaması düzenleyecek.

Basın açıklamasının ardından Bahariye Caddesi’nde stand kurarak imza toplanacak. Ayrıca yaşam savunucuları herkesi akşam saat 20.00 şantiye önünde ki direniş alanına çağırıyor.

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