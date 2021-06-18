Vali Yerlikaya: Aşı seferberliğinde İstanbul'umuz yeni bir rekor kırdı

Koronavirüs'le mücadelede aşılama uygulaması devam ederken, dün 1 milyon 582 bin 232 doz aşı yapıldı.

Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan Vali Yerlikaya da, İstanbul'da dün 357 bin 134 kişinin aşı olduğunu belirtti.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı seferberliğinde İstanbul’umuz yeni bir rekor kırdı. 17 Haziran’da İstanbul’da aşı olanların sayısı: 357.134. Koronavirüsü aşıyla yeneceğiz" dedi.

Öte yandan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da nüfusa göre İstanbul'da 9,5 milyon insanın aşılanması gerektiğini söyleyerek, "Şu ana kadar 6,5 milyon aşıladık, 3 milyonu kaldı. Bunu da Temmuz'un ilk haftasına doğru bitirmiş olacağız" demişti. Açık havada mesafenin korunduğu sürece maske kullanımının kalkabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Memişoğlu, "Bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah" açıklamasını yapmıştı.

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