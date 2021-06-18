İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Memişoğlu: Kentte aşılama Temmuz başında bitecek, bayramı bayram gibi kutlayacağız

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, nüfusa göre İstanbul'da 9,5 milyon insanın aşılanması gerektiğini söyleyerek, "Şu ana kadar 6,5 milyon aşıladık, 3 milyonu kaldı. Bunu da Temmuz'un ilk haftasına doğru bitirmiş olacağız" dedi. Açık havada mesafenin korunduğu sürece maske kullanımının kalkabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Memişoğlu, "Bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah" dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, aşılama uygulamasının seyrine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Vaka ve yoğun bakımdaki hasta sayılarının azaldığını belirten Prof. Dr. Memişoğlu, "En azından şunu net söyleyebiliriz ki; Temmuz ve Ağustos ayında rahat bir dönem yaşayacağız gibi gözüküyor. Şu anda yoğun bakımlarımızda da aynı şekilde çok az hastamız var ve hastanelerimizde normal fonksiyonlarına dönmüş durumda. Hastanelerimiz Kovid harici bütün fonksiyonlarını yürütmeye başladılar" ifadelerini kullandı.

Aşılamaların tüm hızla devam ettiğini söyleyen Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Şu andaki nüfusa göre İstanbul'daki 9,5 milyon insanı aşılamamız gerekiyor. 16 Haziran saat 00.00 itibariyle İstanbul'da 6 milyon 531 bin 933 doz aşı yapıldı. Yaklaşık 2,5 milyon kişi ikinci dozunu tamamladı. Yani artık 2,5 milyon kişi İstanbul'da aşılı durumda. 3 milyonu kaldı. Bunu da Temmuz'un ilk haftasına doğru bitirmiş olacağız. Her yaş grubuna göre hedefimiz değişiyor. 12 yaş üstü olan bütün insanlarımızı aşılamış olacağız. Bizim aşı takip sistemimiz dünyadaki en iyi sistemlerden bir tanesi ve 2009 yılında kuruldu. Bununla beraber şu anda İstanbul'da normal şartlarda 400 bin doz aşı yapabilir haldeyiz" dedi.

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Temmuz - Ağustos aylarında kısıtlamaların esnetileceğini söylerken şöyle devam etti:

"İnsanlarımızın farkındalığı olduğu sürece, aşı oldukları sürece temmuz - ağustostan itibaren çok daha rahat, kısıtlamaların çok azaldığı bir döneme gireceğiz diye öngörüyoruz. Maskeyi de büyük ihtimalle açık havada, belli yaz dönemlerinde, kullanma konusunda gevşeme olabileceğini öngörüyoruz" şeklinde konuştu."

"BioNTech ile stok sorunumuz yok"

Yeterli sayıda aşı olduğunun altını çizen İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "İkinci doz Sinovac aşıları yapabilir haldeyiz. İnşallah önümüzdeki hafta itibariyle de Sinovac'ın birinci dozları da yeniden insanlarımızın kullanımına ve tercihine bırakılacak. Ama şu var, Biontech ile ilgili hiçbir aşı sorunumuz yok. Stok sorunumuzda yok. Ne kadar talep, o kadar aşı var elimizde. İmkanımız da var. İnsanların da gelmesinden, aşıya talebinden çok memnunuz. Çünkü bizim için bir bayram olarak düşünün bunu. İki senedir yaşadığımız bir süreç vardı. Bizim için hastalıkla mücadele değil, hastalanmadan insanları korumak bayram demektir" dedi. (DHA)