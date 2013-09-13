Vali Mutlu: Sonbahar fevkalade sükûnet içinde geçecek

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, sonbaharda Gezi Parkı eylemlerinin benzeri eylemler düzenleneceği bilgisinin sosyal medyada sık sık paylaşıldığını ve kamuoyunda huzursuzluk yarattığını söyledi. Vali Mutlu "hiç kimse endişe etmesin fevkalade sükûnet içinde bir sonbahar yaşanacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte Yeniköy Merkez Çarşı Camii'nde Cuma namazı kılan İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kadıköylülerin rahatsızlıklarını ve üzüntülerini paylaşıyorum

Bir basın mensubunun, "Geçtiğimiz günlerde Taksim'de olaylar oldu. Eylül ayı içinde bu olayların devam edeceği söyleniyor. Gezi Parkı'nı açmak ve kapamak çok tartışılıyor. Siz bu konuyla ilgili ne söylemek istiyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Bizim Haziran ayı içerisinde Taksim'de yaşanmış hadiseler Eylül ayında da devam edeceğinin medyada ve sosyal medyada paylaşıldığını izliyoruz. Elbetteki bu olaylar sadece Haziran ayına matuf değil, daha önceki zamanlarda da İstanbul'da bir takım toplumsal hadiselerde gördüğümüz ve marjinal gruplar diye belirttiğimiz sayıları matut olan ve farklı fraksiyonlara sahip grupların eylemleri var. Bu eylemcilerin Gezi Parkı sürecinde toplumumuzun belli kesimleri tarafından da çevresel bilinçle ortada bir vaka olarak seyrettiğini gördük. Halkımız şunu biliyor; Gezi olayları çevresel bir sorun olarak ortaya çıktı. Sonrasındaki yaşananlar, Kültür Merkezi'nde, Atatürk büstünde asılan o çok kötü görüntülü flamalarla zaten asıl hedefin ne olduğu ve asıl bu işi götürenlerin kimler olduğunu biz anladık, halk da anladı. Bu olayların çevreyle bir alakası olmadığını, marjinal grupların Türkiye 'yi ve İstanbul'u istikrarsızlaşma, parlayan yıldızı söndürebilme gayretleriydi. Bunun arkasında farklı etmenler var, dış etkenler var. Bunu insanımız çok iyi okuyor. Bundan sonra toplumsal hafızamızın çok güçlü olması, kimin hangi hedeflerle ne yapmak istediği güçlenen Türkiye ile ilgili oynanan planların ne olduğu yönünde 76 milyon ülkemiz insanının fevkalade yüksek bir şuuru vardır. Bu şuur Eylül'de, Ekim'de, Kasım'da da, bundan sonraki süreçte de Türkiye'de ve İstanbul'da oyun oynamak isteyenlerin bu fırsatı vermez. Bir takım marjinal ve farklı fraksiyonların istikrarsızlartırma ateşi biraz yüksek tutarak toplumu demoralize etme çabalarını görebiliriz, nitekim bunu Kadıköy'de gördük. Ben de, Kadıköylülerin rahatsızlıklarını ve üzüntülerini paylaşıyorum. Sakin ve sükûnetli olan bu bölgede Haziran, Temmuz ve Ağustos ayı itibariyle pek çok forumlar düzenlendi. Bu forumların tamamında demokratik duyarlılığı göstererek, herhangi bir müdahalede bulunmadık. Fakat gecenin 24'ünde bir gösteri hakkı söz konusu olabilir mi? Bu doğru değildir. Etrafı ateşe vererek, molotof kokteylleriyle, havai fişeklerlerle Kadıköy'ün huzurunu bozarak, ellerindeki demir bilyeleri polise atarak, gösteri hakkı kulllanamazsınız. Halkın tiyatrosuna girmek suretiyle orayı revire çeviremezsiniz. Bunları yapanlar Kadıköylüler mi? Asla sevgili Kadıköylülerin bunlarla hiçbir ilgisi yok. Marjinal grupların, Kadıköy'ün huzurunu bozmaya yönelik ve Kadıköy'den yeni bir hareket başlatmaya yönelik çalışmalarıdır.

Sonbahar sükûnet içinde geçecek

Netice itibariyle ne Eylül'de, ne Ekim'de toplumsal hafızası Haziran ayındaki olaylarla fevkalade güçlü hale gelmiş toplumumuzun marjinal grupların bir takım tahriklerine ve yönlendirmelerine ve onların arzu ettikleri tablonun ortaya çıkması söz konusu değildir. Hiç kimse endişe etmesin fevkalade sükûnet içinde bir sonbahar yaşanacaktır"

Yeni eğitim-öğretime sorunsuz başlanacak

16 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan yeni eğitim ve öğretim yılıyla birlikte İstanbul'daki 2 milyon 650 bin öğrenciye, veliler ve öğretmenlere başarı dileyen Mutlu, İstanbul'da da eğitim ve öğretimin alt yapı fiziki donanımlarını en iyi noktaya çıkarabilmek için ciddi çaba sarfettiklerini söyledi. Mutlu, bu yıl eğitim ve öğretimde çok yoğun derslik hazırlamak suretiyle standartları iyileştirdiklerini, eğitim ve öğretime sorunsuz bir şekilde başlayacaklarının altını çizdi.

Trafik yoğunluğuna karşı duyarlı, dikkatli olmak lazım

Mutlu, trafik konusunda alınan tedbirler sorulunca, "Pazartesi günü Büyükşehir Belediyemizin hazırlamış olduğu plan çerçevesinde okullarımaza ulaşım çocuklarımız için ücretsiz olacak. Bu, önemli bir ilk gün uygulaması. İstanbul'da her gün 500 civarında araç trafiğe çıkıyor. Başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere karayolları ve İstanbul'un trafik alt yapısını iyileştirebilmek için çok yoğun çalışıyorlar. Trafik denetleme ekiplerimiz de bu konuyu ilgili vatandaşlarımızı rahat bir şekilde ulaşımlarını temin edebilmek için denetimlerini artıracaklar. Yapmamız gerekli olan şey ortaklaşmadır. Trafik alt yapısında yol önemli, bununla birlikte sürücülerimizin birbirlerine gerekli hoşgörüyü göstermesi ve trafik kurallarına tam bir riayet içinde olmaları gerekiyor. İstanbul trafiğinde belli saatlerde, belli yerlerde bir sıkışma olduğunu biliyoruz. Eğitim ve öğretimin başlamasıyla oluşacak belli saatlerdeki trafik yoğunluğuna karşı duyarlı, dikkatli olmak ve ortaklaşmaya devam etmek lazım. Her gün 500 aracın trafiğe çıktığı bilinciyle daha fazla yardımlaşma içinde olmalıyız" dedi.