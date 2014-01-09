Vali Mutlu Cemal Süreya'yı 'ağaç' gölgesinde andı

Ağaçların kesilmesiyle başlayan Gezi Parkı sürecinde en çok gündeme gelen isimlerden biri olan İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu şair Cemal Süreya’yı twitter hesabından paylaştığı ‘ağaç’lı dizeleriyle andı.
Vali Mutlu’nun ölümünün 24. yılında Cemal Süreya’yı ünlü şairin, içinde ‘ağaç’ kelimesi geçen dizeleriyle anması dikkat çekti.
İşte Hüseyin Avni Mutlu’nun takipçileriyle paylaştığı o tweet:
Cemal Süreya'yı 24. ölüm yılında Ölüm şiiriyle ve saygıyla anıyorum.
"Ölüm geliyor aklıma birden ölüm
Bir ağacın gölgesine sarılıyorum"