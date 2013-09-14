Hüseyin Avni Mutlu'ya göre 'marjinal gruplar'ın anlamı 'çok fazla olmayan'

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 'marjinal gruplar' söylemine açıklık getirdi. Vali Mutlu, “Ben kendilerine marjinal gruplar diye sınıflandırdığım için bana kızıyorlar ama bunu marjinal derken kastettiğim şu; sayıları çok fazla olmayan manasında” dedi.

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu makamında İhlas Haber Ajansı’ndan (İHA) Ela Torun’un sorularını yanıtladı.

Vali Mutlu, İstanbulluların Gezi olaylarına benzer olayların çıkacağına yönelik haberlere kaygılanmaması gerektiğini belirterek, “Amacımız, şehrimizin hiçbir köşesinde halkımızın huzuruyla ilgili sıkıntı oluşmamasıdır. 24 saat görev yapan bir emniyet teşkilatı var. Bu teşkilatın birinci görevi halkın huzur ve güvenliğidir. Yaz ayı başı itibariyle Taksim bölgemizde yaşanan sıkıntılı süreçten sonra şunu ifade edebilirim. 'Sonbaharla birlikte acaba yeni sıkıntılar da yaşayabilir miyiz?' gibi kaygılar zaman zaman dile getiriliyor. Halkımızın şundan emin olmasını istiyorum. Güvenlik güçlerimiz devletimiz bu konuyla yakından ilgileniyoruz. İstanbulumuzun şehirlerimizin güvenliği bizim için çok önemli. Bu konuda kaygılanacak endişe edilecek herhangi bir husus olmadığını özellikle bilmelerini istiyorum” dedi.

‘Marjinal’ sözüne açıklık getirdi

Vali Mutlu, açıklamasında sosyal medyada sık sık tartışılan marjinal gruplara da değindi. Vali Mutlu, “Ben kendilerine marjinal gruplar diye sınıflandırdığım için bana kızıyorlar ama bunu marjinal derken kastettiğim şu; sayıları çok fazla olmayan manasında” diye konuştu.

‘Üzülen hep halkımız oluyor’

Marjinal grupların zaman zaman eylem içerisinde olduğunu belirten Vali Mutlu, bu eylemler nedeniyle üzülenin hep vatandaş olduğunu da belirtti.

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, “Zaman zaman bir takım eylemlerini görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de olduğu gibi ama neticede üzülen hep halkımız oluyor. Kadıköylüler'in de geçtiğimi günlerde yaşanan olaylardan dolayı hissettikleri rahatsızlıklar oldu. Onların hissettikleri rahatsızlıkları kaygıları, hepimizin rahatsızlığıdır. Onlara buradan huzurlu olmaları noktasında emniyetimizin çaba gösterdiğini ifade etmek istiyorum. Ama bunları elbette ki mücadele devam edecektir” dedi.

‘İstanbul'da risk hiçbir zaman olmayacak’

Vali Mutlu, İstanbul’da ciddi rahatsızlık, kaygı üretecek herhangi bir riskin hiçbir zaman olmayacağına da dikkat çekerek şunları söyledi:

“Toplumsal hafızamız Haziran ayında yaşanan olaylarda olayların başlangıcında çevresel faktörle harekete geçen grupların ve çevreci yaklaşımların hemen arkasından asıl amacın ne olduğunu ve gerek İstanbulumuz gerekse ülkemizle ilgili yaratılmak istenen kaosun hem içeride hem dışarıda pompalandığını kamuoyunu çok net bir şekilde gördü. Atatürk heykelimizin üzerine asılan posterlerden gördü, kültür sarayının üzerine asılan posterlerden gördü yakılıp yıkılan arabalardan işyerlerinden gördü. Dolayısıyla bu olayların aslında hedefinin ülkemizin güçlü kalkınmasının ve ilerleyişinin durdurulması yönündeki bir çaba olduğunu herkes gördü. Bu hafızayı bizim insanımız muhafaza ediyor. Dolayısıyla bu kadar güçlü bir hafızası olan toplumun yeni marjinal gruplar tarafından şehrimizin farklı yerlerinde estirilmek istenecek yeni bir takım güvensizlik olaylarına fırsat vermeyeceğini emniyet güçlerinin de zaten karşılarına çıkacak bu marjinal grupları kontrol edebilecek, adli makamlara ulaştıracak, cezalandıracak güç ve kapasitede olduğunu biliyor.”