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Vahdet yazarı hedef gösterdi: Milletin inancına hakaret edilerek mizah yapılmaz, gör bunları Penguen!

İbrahim Yörük, gelen tepkilerin ardından Twitter hesabını korumaya aldı

07 Ocak 2015 18:55

Vahdet gazetesi yazarı İbrahim Yörük, Fransa’nın başkenti Paris’te mizah dergisi Charlie Hebdo’yu hedef alan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Penguen dergisini hedef gösterdi.

Yörük Twitter’da #CharlieHebdo etiketini kullanarak dergide yer alan ve çizerinin ‘dini değerleri alenen aşağılamak’ suçlamasıyla yargılandığı davaya konu olan karikatürle birlikte Penguen’e hitaben “Bak milletin inançlarına hakaret edilerek izah yapılmaz. Gör bunları” yazdı.

Gelen tepkilerin ardından Twitter hesabını korumaya alan Yörük, Penguen dergisini hedef gösterdiğine yönelik iddialara, “Hedef göstermiyorum. Hatalarını görmelerini ve ders almalarını tavsiye ediyorum” dedi.

 

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