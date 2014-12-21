Uzun ve mutlu evliliğe sahip olmanın 8 sırrı!

Dünya çapında e vlilik oranları değişmese de boşanma oranları hızla artıyor. Peki mutlu ve uzun bir birlikteliğe sahip olmanın yolu ne?

Diken.com.tr’nin Huffington Post’a dayandırarak verdiği habere göre, mutlu evliliklere dair bilimsel olarak ispatlanmış 8 veri bulunuyor:

1. Daha ucuz bir düğün yapmak

Evliliğinize masalsı bir düğünle başlamak çok çekici geliyor olabilir ama Emory Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, daha az masraflı bir ‘başlangıç‘ yapan çiftlerin ayrılmama olasılığı daha yüksek.

Araştırmaya katılan kadınlar arasında, düğün masrafları 20 bin doları geçenlerin (yaklaşık 46 bin TL) boşanma oranı, masrafları 5-10 bin dolarla (yaklaşık 12 – 24 bin TL) sınırlı kalanlardan üç buçuk kat daha fazla.

2. İnternetten tanışmak

Şaşırtıcı gelebilir ama ABD’de internet üzerinden tanışan çiftler arasındaki boşanma oranı daha düşük. ABD’deki Ulusal Bilimler Akademisi’nin yayınladığı bir araştırmaya göre, bu yolla tanışan çiftler evliliklerinden daha fazla keyif alıyor.

3. Sosyal medyada yaşamamak

Facebook yüzünden boşanmaya doğru gidiyor olabilir misiniz?

Boston Üniversitesi’nde 2014’te yapılan, İnsan Davranışında Bilgisayarlar adlı dergide yayımlanan araştırmaya göre, facebook ve diğer sosyal medya siteleri evlilikten alınan keyifin azalması ve artan boşanma oranlarıyla bağlantılı.

Araştırmaya göre, sosyal medyayı çok fazla kullanan kişilerin yüzde 32’si geçmişte eşini terk etmeyi aklından geçirmiş. Sosyal medyayı daha az kullananlar arasında aynı düşünceyi aklından geçirenlerin oranıysa yüzde 16.

4. Birlikte film izlemek

Danışmanlık ve Klinik Psikoloji isimli dergide yayımlanan araştırmaya göre, birlikte düzenli olarak film izleyen çiftlerin ayrılmama oranı daha yüksek.

Araştırmacılar çiftlerden birlikte film izleyip karakterlerin romantik ilişkileri hakkında yarım saat boyunca konuşmalarını istediğinde, boşanma oranları yarı yarıya düşmüş. Bunun sebebi, çiftlerin filmlerde gördükleri karakterlerin ilişkilerini, kendi ilişkileri hakkında eleştirel biçimde düşünüp konuşmak için güvenli bir alan olarak kullanması.

5. Eşinizin dikkatinizi dağıtan yorumlarına yanıt vermek

Psikolog John Gottman’a göre eşiniz siz kitap kourken internette saçma bir video göstermeye çalıştığında derdi sizi güldürmekten ibaret değil; sizden ilgi bekliyor. Ve siz de sürekli ”Şimdi değil, daha sonra bakarım, meşgulüm” yanıtını veriyorsanız, ilişkinize zarar veriyorsunuz.

Aynı çiftleri yeni evlendikleri sırada ve altı yıl sonra inceleyen Gottman, altı yıldır evli kalan çiftlerin bu tip ‘minik‘ sohbetlere yüzde 90 oranında olumlu yanıt verdiğini, boşanan çiftlerinse yüzde 30 oranında yanıt verdiğini saptamış.

6. Tartışmalarda ‘biz’ diyebilmek

‘Biz, bizi seviyoruz‘ demek, ‘Ben seni seviyorum‘ demekten daha iyi.

Berkeley Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, tartıştıkları sırada ‘biz‘ kelimesini daha sık kullanan çiftlerin, ‘ben‘ ve ‘sen‘ sözcükleri üzerinden tartışan çiftlere kıyasla anlaşma oranı daha yüksek. Araştırmada ayrıca, konuşmalarda bireysel sözcükler kullanan çiftlerin evliliklerinin daha mutsuz olduğu tespit edilmiş.

7. Eşinize olumlu bakmak

Eşinizin mucizeler yaratabileceğine mi inanıyorsunuz? Öyle düşünmeye devam edin.

Buffalo Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, eşinizi gözünüzde biraz ‘parlatmak‘ mutlu bir evlilik için şart olabilir. Araştırmada 222 kişiden eşlerinin ve kendilerinin bir dizi karakter özelliklerini üç yıl boyunca notlandırmaları istenmiş. Eşlerinin karakter özelliklerini biraz ‘şişirenler‘in evliliklerinde daha mutlu olduğu saptanmış.

8. İkinizin de sevdiği şeyler yapmak

Boş zamanlarınızı birlikte geçirmekten değil, ikinizin de sevdiği şeyleri yapmaktan söz ediyoruz.

Evlilik ve Aile isimli derginin araştırmasına göre, çiftlerden birinin özellikle hoşlanmadığı bir şeyi yapmak evlilikte mutluluğu azaltıyor. Çiftler her ikisinin de sevdiği faaliyetlerde bulunduğunda ise evlilikte hem uzun, hem kısa vadeli mutluluk artıyor.