Evliliğin modası geçiyor mu?

Federal İstatistik Dairesi, Almanya’daki aile yapısıyla ilgili en yeni rakamları açıkladı.

2013 yılı verilerine göre Almanya’da anne ve babaların yüzde 20'si evli değil. Anne ve

babaların yüzde 10'u ise herhangi bir insanla bir aile yaşamı sürdürmüyor.

Klasik aile olarak evli ebeveynlerden ve 18 yaşından

küçük en az bir çocuktan oluşan

yaşam topluluğu anlaşılıyor. Çocuğun öz çocuk mu yoksa evlatlık mı olduğuna ise

bakılmıyor. Almanya'da 8,1 milyon ailenin yüzde 70'i klasik aile çerçevesine giriyor.

1996'da ise bu oran yüzde 81 olarak tespit edilmişti.

Tüm verilere karşın evlilik, Almanya'da başlıca aile formu olmayı sürdürüyor.

Wiesbaden'daki Federal Nüfus Araştırmaları Enstitüsü'nden

sosyolog Jürgen Dobritz,

çocukların evlenme için en önemli gerekçelerin başında

geldiğini belirterek “Evliliğin

anlam kaybı söz konusu” diye konuştu. Hem Almanya'da hem de Avrupa'da çocukların

eskiye oranla daha fazla diğer aile modelleri içerisinde büyüdüğünü belirtti.

Yapılan bir araştırmaya göre 20 ila 39 yaşları arasındaki Almanların yaklaşık yüzde 35'i

modası geçmiş bir kavram olarak evliliği bütünüyle reddediyor. Her 10 gençten biri de

çocuksuz bir hayat sürdürmek istiyor.

