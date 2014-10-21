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Yaşam
Deutsche Welle

Evliliğin modası geçiyor mu?

Almanya’da her üç aileden biri klasik modele uymuyor, evlilik üzerine kurulu ailelerin sayısı gittikçe azalıyor. Evliliğin modası geçmiş bir kurum olduğunu düşünenlerin sayısı hayli fazla.

21 Ekim 2014 17:00

Federal İstatistik Dairesi, Almanya’daki aile yapısıyla ilgili en yeni rakamları açıkladı.
2013 yılı verilerine göre Almanya’da anne ve babaların yüzde 20'si evli değil. Anne ve
babaların yüzde 10'u ise herhangi bir insanla bir aile yaşamı sürdürmüyor.
Klasik aile olarak evli ebeveynlerden ve 18 yaşından
küçük en az bir çocuktan oluşan
yaşam topluluğu anlaşılıyor. Çocuğun öz çocuk mu yoksa evlatlık mı olduğuna ise
bakılmıyor. Almanya'da 8,1 milyon ailenin yüzde 70'i klasik aile çerçevesine giriyor.
1996'da ise bu oran yüzde 81 olarak tespit edilmişti.
Tüm verilere karşın evlilik, Almanya'da başlıca aile formu olmayı sürdürüyor.
Wiesbaden'daki Federal Nüfus Araştırmaları Enstitüsü'nden
sosyolog Jürgen Dobritz,
çocukların evlenme için en önemli gerekçelerin başında
geldiğini belirterek “Evliliğin
anlam kaybı söz konusu” diye konuştu. Hem Almanya'da hem de Avrupa'da çocukların
eskiye oranla daha fazla diğer aile modelleri içerisinde büyüdüğünü belirtti.
Yapılan bir araştırmaya göre 20 ila 39 yaşları arasındaki Almanların yaklaşık yüzde 35'i
modası geçmiş bir kavram olarak evliliği bütünüyle reddediyor. Her 10 gençten biri de
çocuksuz bir hayat sürdürmek istiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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