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Yaşam

Uzun süreli bir ilişki yaşayamamanızın sebebi genleriniz olabilir

Bilim adamları, 'G' versiyonu genini taşıyan kişilerin yakın ilişkilerde çok rahat davranamadığını ve sürekli ayrılıklarla karşı karşıya kaldığını belirtti

21 Kasım 2014 18:28

Bazı kişilerin sürekli kötü ilişkiler yaşamasının ya da ilişkiyi yürütememesinin ve bekar kalmasının nedeninin bir genle bağlantılı olabileceği öne sürüldü. Pekin Üniversitesi'nden bilim adamlarının araştırması, "müzmin bekarların" suçu DNA'larına atabileceğini gösterdi. 

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, araştırma "yalnızlık geni"ne sahip kişilerin bekar kalma riskinin yüzde 20 fazla olduğunu ortaya koydu. Bilim adamları, mutluluk hormonu serotonin seviyesinin azalmasına neden olan bu geni taşıyan kişilerin yakın ilişkilerde çok rahat davranamadığını ve sürekli ayrılıklarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

 

'G' versiyonuna sahip kişiler ilişkiyi başlatma ya da yürütmede zorluk çekiyor

 

Yaklaşık 600 üniversite öğrencisinin saç telini inceleyen bilim adamları 5-HTA1 genine yoğunlaştı. Bu genin "G" ve "C" olmak üzere iki çeşidinin bulunduğu görüldü. Bilim adamları, "G" versiyonuna sahiplerin yalnız kalma riskinin diğerlerinden fazla olduğu sonucuna vardı.

Bilim adamları, genin "G" versiyonuna sahip kişilerin ilişkiyi başlatma ya da yürütmede zorluk çektiğini vurguladı. Ayrıca bu versiyonu taşıyanların depresyondan da daha fazla mustarip olduğu belirlendi.

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