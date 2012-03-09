Bekarlık sultanlık değilmiş

T24 - Türkiye İstatistik Kurumu'nun Yaşam Memnuniyeti Araştırması, "bekarlık sultanlıktır" tezini çürüttü. 2011 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması'na göre, Türkiye'de evli bireyler evli olmayanlara göre daha mutlu çıktı.

2011 yılında evli bireylerde mutluluk oranı bir önceki yıla göre 1.8 puan artışla yüzde 65.5’e yükselirken, evli olmayanlarda bu oran yüzde 53.5’ten yüzde 52.9’a geriledi.

ANKA'nın haberine göre; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2011 verilerini açıkladı. Buna göre evli bireylerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görüldü. 2011 yılında evli bireylerde mutluluk oranı bir önceki yıla göre 1.8 puan artışla yüzde 65.5’e yükselirken, evli olmayanlarda bu oran yüzde 53.5’ten yüzde 52.9’a geriledi. Evli erkekler içinde mutluluk oranı bir önceki yıla göre sadece 0.1 puan artışla yüzde 62.3’e yükselirken, evli kadınlarda mutluluk düzeyi 3.4 puan artışla yüzde 68.4 oldu.

Bireylerin en çok aileleri ve sağlıklı olmak mutlu ediyor

2011 yılında kendilerini en çok ailenin mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı bir yıl önceye göre 2.9 puan artışla yüzde 73.8’e yükseldi. 2011 yılında çocukları mutluluk kaynağı olarak görenlerin oranı 1 puan azalışla yüzde 12’ye gerilerken, eşini mutluluk kaynağı olarak görenlerin oranı 1.3 puan azalışla yüzde 6.2’ye geriledi.

Mutluluğun kaynağı değerlere verilen yanıtlar da oldukça dikkat çekiciydi. 2011 yılında kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı bir önceki yıla göre 1.6 puan artışla yüzde 72.8 oldu. Sevgiyi mutluluk kaynağı değerler arasında görenlerin oranı 0.2 puan artışla yüzde 13.1’e, başarıyı görenlerin oranı yüzde 0.1 artışla yüzde 6.9’a yükseldi.

2011 yılında kendi geleceklerinden umutlu olan bireylerin oranı yüzde 75.2 oldu. Kadınların yüzde 74.9’u, erkeklerin ise yüzde 75.5’i kendi geleceklerinden umutlu olduklarını belirtti. Ekonomik gelişmeler karşısında bireylerin yüzde 54.2’si 2010 yılında daha ucuz ürün tükettiğini belirtirken, 2011 yılında bu oran yüzde 55.7’ye yükseldi. Buna karşılık 2011 yılında bireylerin yüzde 32.3’ü borçlandı, yüzde 26’sı tasarruflarında azalma olduğunu ifade etti.

TÜİK bülteninde Araştırma hakkında genel açıklamalara da yer verdi. Buna göre yaşam memnuniyeti araştırmasının amacı, "Türkiye’deki bireylerin öznel mutluluk algılamasını, sağlık, sosyal güvenlik, örgün eğitim, çalışma hayatı, gelir, kişisel güvenlik ve adalet hizmetleri, kişisel gelişim gibi temel yaşam alanlarındaki memnuniyetlerini ölçmek ve bunların zaman içerisinde değişimini takip etmek" olarak belirtildi.

Yaşam Memnuniyeti Araştırmasının ilki, 2003 yılında Hanehalkı Bütçe Anketi’ne ek bir modül olarak gerçekleştirildi. 2004 yılı içinde, gündemde olan Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği konusunda görüşlerin derlenmesi amacıyla bu konuları kapsayan sorular, soru kağıdına eklendi.



2003-2008 yılları arasında yapılan yaşam memnuniyeti araştırmasında, örneğe çıkan hanehalklarına ulaşılamaması durumunda ikame prensibi uygulanırken, 2009 yılından itibaren araştırmanın örnek hacmi artırılarak bu uygulama kaldırıldı.

Araştırma, örnek hane halklarındaki 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerle bilgisayar destekli yüz yüze görüşme yöntemi ile uygulandı. Araştırmanın tahmin boyutu Türkiye, kent ve kır olup, alan uygulaması her yılın Kasım ayında gerçekleştirildi. 2011 yılı yaşam memnuniyeti araştırması toplam 3 bin 551 hanehalkında bulunan 18 ve daha yukarı yaştaki 7 bin 368 birey ile görüşüldü.