Uzmanlar yanıtladı: Yüz milyonlarca insanı eve kapatan Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?

Milyonlarca insanı eve kapatan Koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Uzmanlara göre hem sıkı önlemlerin etkisi hem de hava sıcaklığının 25 derecelere ulaşmasıyla dünya üç ay içinde rahat nefes alacak.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç ve Musa Kesler'in haberine göre, Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, “Hastalık Çin’de durma noktasına geldi ancak bu, alınan sıkı tedbirler sayesinde. Oysa dünyanın geri kalanında eğri yükseliyor ve henüz pik yapmadı. Yeni tanıdığımız bir virüs ve 190 ülkede görüldü. Önceki salgınlara bakarak bazı tahminlerde bulunabiliriz. İspanyol gribi hariç birçok salgın kuzey yarımkürede havalar ısınınca kendiliğinden sönmüştü. Hava sıcaklığı 25 dereceye ulaşınca - nemle de ilgisi var- virüsler genellikle zayıflamaya başlıyor" bilgisini verdi.

"Toplum bağışıklık kazanacak; İnsanlar evde kalırlarsa bulaş zinciri kırılır"

Prof. Dr. Balık şöyle devam etti:

"Havalar ısınınca insanlar kapalı ortamlarda birbirleri ile fazla temasta olmadıklarından yayılım riski azalır. Tabii yaz gelene kadar toplumun önemli bir kesiminin bağışıklık kazanacağı da düşünülüyor. Bu da yine kış gelmeden salgının söneceği anlamı taşıyor. İnsanlar gevşek davranmaz, evde kalırlarsa bulaş zinciri kırılır. Bu durumda salgın çok daha erkenden söner."

"Koronavirüs'ün havaların ısınmasından ne kadar etkileneceğini bilmiyoruz"

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bölümü Öğretim Üyesi Zafer Karagöl de, “Havalar ısındığı zaman tüm solunum yolu enfeksiyonlarında azalma olur. Bunu herkes biliyor. Ama bu yeni tip Koronavirüs'ün bundan etkilenmesi ne kadar olacaktır bilmiyoruz. Ancak çok karamsar değilim. Antikor oluşturan kişilerin yüzdesinin artmasıyla geçeceğini düşünüyorum.”

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Halil Kurt ise nisan ayı ortası gibi hastalığın pik yapacağını söyleyerek, "Haziran gibi de azalmaya başlar. Tabii bu tahminlerimizi Çin ve İtalya’ya bakarak söylüyoruz" diye de ekledi.

Bilim Kurulu Üyesi Levent Akın da, "Sadece tahmini konuşabiliriz. Çin’deki duruma bakarak 2.5 ay süreceğini düşünüyoruz. Bizde de yaz gelmeden hastalığın zayıflamasını umut ediyoruz” görüşünü dile getirdi.

Prof. Dr. Levent Yamanel, "Tedbirleri sıkı bir şekilde uygularsak 3 ay içinde daha kontrollü bir sürece girebiliriz. Bu tamamen vatandaşların uyarılara harfiyen uymasına bağlı" sözleriyle vatandaşları bir kez daha uyardı.