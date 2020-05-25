Uzmanlar virüsün etkisi konusunda uyarıyor; Antalya'da plajlar hazırlanıyor!

Yeni tip Koronavirüs salgını dolayısıyla 11 Mart'tan bu yana 4 bin 340 kişi hayatını kaybederken, dün itibariyle vaka sayısı 156 bin 827'ye yükseldi. Uzmanlar sosyal mesafe sebebiyle vaka sayısının düştüğünü ancak etkisinde bir azalma görülmediği konusunda uyarırken, bir yandan da AVM'ler başka olmak üzere yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı normalleşme adımları atılmaya başlandı. Havaların ısınmasıyla birlikte denizden ve havuzdan Koronavirüs'ün buluşup bulaşmayacağı konusu da tartışmaya açıldı. Yazlık semtlerde sahiller henüz kapalı ancak Ramazan Bayramı sonrasında turizm de açılmaya hazırlanıyor.

Antalya'nın Konyaaltı sahilinde çalışma yürüten belediye ekiplerince plaja Covid-19 tedbirleri kapsamında uyarı levhaları asıldığı, şezlong ve şemsiyelerin sosyal mesafe kuralına uygun yerleştirildiği dikkatleri çekti.

Ramazan Bayramı sonrası iç turizmin hareketlenmesini bekleyen sektör temsilcileri, 'kontrollü sosyal hayat' ve 'yeni normal' olarak nitelenen dönemde tatil planı yapan müşterileri için düzenlemelerde bulunuyor. Bu kapsamda Türk turizminin amiral gemisi olarak anılan Antalya'da, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin akınına uğrayan dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'nda Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla bir dizi tedbir alındı.

Bu sabah sahile gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un turizmde normalleşme sürecine ilişkin haziran ayını işaret etmesi doğrultusunda çalışma yürüttü. Pandemi sürecinde yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca virüsle mücadele sağlanıncaya kadar tedbir amaçlı girişlerin yasaklandığı plajlardan olan Konyaaltı Plajı'nda denize girmek isteyenler için sosyal medya önlemleri alınıyor.

Uzmanlar ne demişti?

“Virüs kontrol altına alındı” derken vaka sayısının azaldığından söz edilebileceğini ancak “Daha az hastalık tablosu oluşturuyor” demek için bir bilimsel veri olmadığını söyleyen virologlar, “Virüsün sirkülasyonu indiği için etkileşimi düştü, etkisinde herhangi bir düşme yok” uyarısında bulunuyor.

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Sağlık Bakanlığı'na bağlı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap da, sonbahar ve kış aylarında salgında ikinci bir dalga beklediklerini söylemiş, havaların soğumasıyla birlikte virüsün kolay yayılabileceği ortamın oluştuğunu ifade etmişti.

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin de, “Şu anda Brezilya'da, Rusya'da ve özellikle Güney Amerika'ya geçen bir vaka sayıları var. Virüsün davranış tarzında hiçbir değişiklik yok. Sadece bu değişiklik bizim davranış tarzımızdan geliyor. Biz virüsü tanıdık” ifadelerini kullanmıştı.

“Virüsün olmazsa olmaz 3 tane düşmanı vardır. Bunların bir tanesi izolasyon, ikinci sosyal mesafenin korunması ve üçüncüsü maske takılması” uyarısında bulunan Prof. Dr. Çetin, “Bizim kişisel tedbirlerimizi sıkı tutmamız gerekiyor. Hem toplumsal tedbirleri hem de kişisel tedbirleri de gevşetirsek yine günlük 5 binli rakamları görürüz. Bu bizim için Allah korusun çok kötü olur” sözlerini kaydetmişti.

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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi anesteziyoloji ve reanimasyon ve yoğun bakım uzmanı Prof. Dr. Necmettin Ünal yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayıları düşen ülkelerde gevşemenin uygulanması gerektiğini, ancak adımların küçük atılmasının doğru olacağını belirtmişti.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk de “Sessiz taşıyıcılar aramızda, en ufak bir temas tüm aileyi hasta edebilir” uyarısında bulunmuştu.

TIKLAYIN - Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Öztürk bayram öncesi uyardı: Sessiz taşıyıcılar aramızda, en ufak bir temas tüm aileyi hasta edebilir