Uzmanlar uyuz salgınına karşı uyardı: Mağazada kıyafet denerken dikkat

İstanbul'da uyuz vakalarına ilişkin uyarılar gelmeye devam ediyor. Uzmanlar kaşıntı, deride kabarıklık ve kızarıklıkla kendini gösteren uyuz hastalığının kıyafetler üzerinden taşınabileceğini hatırlatarak mağazalarda kıyafetlerin denenmesi konusunda uyarı yaptı. Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Başkanı Prof. Dr. Emine Derviş "Özellikle kıyafet, yatak gibi paylaşımlarda bulunmamak gerekir" dedi.

Son günlerde sayısında ciddi bir artış gözlenen uyuz hastalığıyla ilgili uyarılarda bulunan Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Başkanı Prof. Dr. Emine Derviş, Prof. Dr. Derviş, "Gerçekten son zamanlarda uyuz hastalığında artışa dair bize de bilgiler geliyor. Ben kendim de her zamankine göre daha fazla uyuz hastalığı görüyorum. Ve çevrede çalışan, bulunduğu yere göre değişmekle beraber dermatolog arkadaşlarımız günde değişik oranlarda artıştan bahsediyor. Ama tabii Türkiye çapında genel artışın ne boyutta olduğunu veriler birikmedikçe söylemek mümkün değil. Ama klinik pratikte bir artış var gerçekten" ifadelerini kullandı.

Mağazalarda denenen kıyafetler yoluyla bile bu hastalığın bulaşma ihtimali olduğunu vurgulayan Derviş, "Uyuz hastalığı bir parazitsel hastalık. Bulaşma şekli birebir insan teması ile oluyor. Elbette kıyafet, çarşaf gibi şeylerin de bulaşmada önemi var. Ancak hiçbir zaman bu birebir insan teması kadar etkili değil. Ortalama olarak kabul edilen şey 15-20 dakika yakın temas. Bu beraber uyumak, el ele tutuşmak olabilir. Ama bunun dışında parazitle enfekte olmuş olan kıyafetlerin veya çarşafların bulaştırıcı olabileceğine dair düşünceler var. Fakat 'mutlaka olacaktır' diye bir şey yok. Ama elbette dikkat etmekte fayda var. Çünkü kıyafet değişimlerinde 15-20 dakikalık bireysel temas söz konusu olmuyor ancak parazitle çok enfeste olmuş bir kıyafet olması lazım. Sizin vücudunuzun onu o anda alabiliyor olması lazım. Yani olasılık düşük de olsa, hiçbir zaman yok diyemeyiz. Özellikle okul, kışla gibi toplu yaşanılan alanlarda ve bunun dışında ortak paylaşımlarda dikkat etmek lazım. Özellikle kıyafet, yatak gibi paylaşımlarda bulunmamak gerekir. Bunun dışında işin açıkçası alınabilecek pek özel önlem yok. Bulaşmada birey birey temas durumu söz konusu, bunu bilemeyiz" dedi.

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Yanlış ya da eksik uygulanan tedavinin de uyuz hastalığındaki artışa neden olduğunu ifade eden Derviş, "Tedavinin doğru yapılması çok önemli. Özellikle son zamanlarda uyuzun bu kadar artmasında, yanlış tedavi yöntemlerinin uygulanmasının da etkili olduğunu düşünüyoruz. Doğru yapılmama, bir de aile içinde birinde olduğunda herkese tedavi uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu durum artışta önemli bir rol oynadı. Tedavi doğru yapılmadığında o kişi hastalığı taşımaya ve yaymaya devam ediyor. Hastalık sayısındaki artışın tedavi edilemeyen kişilerin sayısının artmasıyla da bağlantılı olabileceğini düşünüyoruz. Mesela şu çok önemli, hastalığı almış olan kişinin kaşıntı olmasa bile tüm vücudunun tedavi edilmesi gerekir. Sadece kaşınan yerlerin değil" şeklinde konuştu.

Uyuz hastalığı nedir?

Uyuz Hastalığı Sarcoptes scabiei isimli bir parazitin neden olduğu, insandan insana bulaşabilen, özellikle sonbahar ve kış aylarında sıklığı artan, şiddetli kaşıntı ve küçük kırmızı kabarcıklar ile seyreden bulaşıcı bir hastalık.

Hastalık, yakın fiziksel temasta bulunan kişiler, aile bireyleri arasında hızla yayılır. Hastalıklı kişi ile doğrudan uzun süreli cilt teması ile bulaşır. 10 dakika gibi uzun süreli cilt teması, aynı yatakta uyumak, cinsel ilişki bulaşma için yüksek risk oluştururken el sıkışmak bulaşma için düşük risk taşır. Giysiler, çamaşır, çarşaf, havlu gibi malzemelerin ortak kullanımı ile de bulaşabilir.