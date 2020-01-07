İstanbul'da uyuz salgını: Hijyen çok kritik, ortak kullanılan eşyalar risk taşıyor

Kaşıntıyla ortaya çıkan uyuz hastalığı vakalarının son aylarda İstanbul'da artmasıyla uzmanlar hastalıktan korunmak için uyarılar yaptı. Giysiden, çarşaftan hatta basit bir temas yoluyla dahi bulaşabilen uyuz hastalığından korunmak için hijyenin önemine dikkat çekildi.

İstanbul Eczacı Odası, İstanbul genelinde uyuz vakalarının artması dolayısıyla "Hasta Bilgilendirme Broşürü" hazırladı. Kaşıntı, deride kabarıklık ve yaralarla belirti veren uyuz hastalığına ilişkin tedbir ve tedavi yöntemleri anlatıldı. İstanbul Eczacı Odası ortak kullanılan havlu, giysi gibi eşyaların risk taşıdığını söyledi.

Uyuz Hastalığı Sarcoptes scabiei isimli bir parazitin neden olduğu, insandan insana bulaşabilen, özellikle sonbahar ve kış aylarında sıklığı artan, şiddetli kaşıntı ve küçük kırmızı kabarcıklar ile seyreden bulaşıcı bir hastalık.

Belirtiler

Parazit bulaştıktan 3-6 hafta sonra belirtiler görülmeye başlar. Daha önce uyuz hastalığı geçirmiş kişilerde 1-4 gün içinde belirtiler gözlenebilir

Parazitin deri altında hareketinin artması nedeniyle özellikle geceleri, sıcakta artan kaşıntı, yanma ve batma hissi

Parazitin deri içerisinde ilerlerken açtığı tünellerin çizgi halinde görünümü Deride kabarık, kabuklu döküntüler Sürekli kaşıntı sonucu iltihaplı yaralar

Hastalık, yakın fiziksel temasta bulunan kişiler, aile bireyleri arasında hızla yayılır. Hastalıklı kişi ile doğrudan uzun süreli cilt teması ile bulaşır. 10 dakika gibi uzun süreli cilt teması, aynı yatakta uyumak, cinsel ilişki bulaşma için yüksek risk oluştururken el sıkışmak bulaşma için düşük risk taşır. Giysiler, çamaşır, çarşaf, havlu gibi malzemelerin ortak kullanımı ile de bulaşabilir.

Okullar, huzurevi, askeri kışla, bakımevi gibi toplu yaşam alanlarında hızla yayılabilir. Bağışıklık sistemi zayıf olanlarda, çocuk ve yaşlılarda bulaşma daha kolay olur ve hastalığın seyri daha şiddetlidir.

Salgın öngörülemediği için ilaç sıkıntısı yaşandı

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu salgına ilişkin yaptığı açıklamada “İlaç firmaları, uyuz artışını öngörmedikleri için ilaç sıkıntısı yaşanıyor. Birçok ilaç piyasada yok. Önceden 100 kutu ilaç talep edilirken şimdi 500 kutu talep var. Hazır ilaçlar bulunmadığı için de bizim hazırladığımız ilaçlar doktorlar tarafından öneriliyor. Ama ilaç tedavide tek başına çözüm değil. Kökünü kurutmak gerekiyor. Bunun da başlıca şartı, hijyen. Hasta iyileşse bile, evdeki yorgan, giysi ve benzeri şeyler kaynar suyla yıkanmazsa uyuz ortadan kalkmaz.” demişti. Sarıalioğlu, son 6 ayda uyuz vakalarının 5 kat arttığını söylemişti.





