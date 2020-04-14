Uzmanlar, hükûmetlerin Koronavirüs takip yöntemlerini değerlendirdi: Dünyanın yeni normali bu olabilir

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Dünyanın dört bir yanında yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınını kontrol altına almak isteyen hükûmetlerin başvurmayı planladığı dijital takip yöntemlerinin, pandemi sonrası dünyanın "yeni normali" olabileceğine ilişkin endişeler sürüyor. Uzmanlar, dijital takip sistemlerinin gelişmesinden geri adım atılamayacağını öngörüyor.

The Guardian'ın derlediği habere göre, dünya genelinde 2 milyona yakın insanın etkilendiği yeni tip Koronavirüs salgınıyla mücadele 185 ülke için sürüyor. Koronavirüs'ün ilk olarak görüldüğü Çin'de vatandaşlar, zorunlu olarak telefonlarına indirdikleri bir sağlık uygulaması aracılığıyla onların karantinadaki ve sosyal hayattaki konum ve temaslarının takibi yapılıyor.

Avrupa'da bazı hükûmetler de Çin'den örnek alarak telekominikasyon verilerini toplayarak Koronavirüs hastalarının takibini gerçekleştiriyor. Britanya Sağlık Bakanı Matt Hancock, Bluetooth kullanarak takip yapacakları, insanları Koronavirüs şüphesi taşıyan bir kişiyle temas durumunda uyaracak bir sistem üzerinde çalışıldığını duyurdu. ABD'de ise Apple ve Google şirketleri mobil sistemlerini açacaklarını ve telefonlarda takip uygulaması geliştireceklerini açıkladı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da ise vatandaşların telefonlarındaki QR koduna bağlı olarak sağlıklı olup olmadıkları görülecek ve toplu taşıma kullanabilecekler.

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"Gücün kötüye kullanılmasını engellemeliyiz"

Veri hakları savunucuları, Koronavirüs salgınının daha fazla yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerden biri olan dijital takip sistemleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Londra merkezli Top10VPN şirketini dijital haklar sorumlusu Samuel Woodhams, "Bu sadece otoriter devletlerle ilgili değil, tüm dünyayla ilgili" dedi.

Koronavirüs salgınından bu yana geliştirilen takip teknolojilerini inceleyen ve "Pandemi Big Brother" isimli bir site başlatan Rus internet hakları grubu yöneticisi Artem Kozlyuk, "Bu kriz negatif teknolojinin dünyanın her yerinde kullanıldığını gösteriyor ancak batı demokrasilerinde bu teknolojilerin kamu kontrolü altında daha şeffaf bir şekilde gerçekleşeceğini öngörüyoruz" dedi.

Toronto Üniversitesi'nden Profesör Ron Deibert ise "Bu tedbirlerin bir öngörülen süresi yok. Zaman içinde dijital takip insanların "yeni normali" haline gelebilir. Bu nedenle bu konuda hassas davranarak potansiyel bir 'gücün kötüye kullanılması' durumuyla sonlanmasını engellemeliyiz. " dedi.