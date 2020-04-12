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Koronavirüs

Google ve Apple, Covid-19 hastalarıyla temas takip sistemi üzerine birlikte çalıştığını açıkladı

12 Nisan 2020 12:17

Teknoloji devi Apple ve Google Koronavirüs'e karşı mücadele için enfekte olan hastalarla temas takip sistemi üzerine ortak çalışacaklarını duyurdu. 

Bluetooth teknolojisi ile Covid-19 hastaları ile teması takip edecek uygulama iki aşamada gerçekleştirilecek.

İki şirket ilk olarak mayıs ayında kamu sağlığı yetkililerine ait uygulamalar kullanarak Android ve iOS cihazları arasında birlikte kullanılabilirlik sağlayan uygulamalar yayınlayacak. Bu resmi uygulamalar, kullanıcıların kendi uygulama mağazalarından indirebilmeleri için hazır olacak.

İkinci olarak, gelecek aylarda Apple ve Google, bu işlevi temel platformlara entegre ederek daha geniş kapsamlı bir Bluetooh tabanlı temas takip platformu sağlamak için çalışacaklar.

Diğer yandan teknoloji devlerinin Koronavirüs'le mücadele gerekçesiyle geliştirdikleri yeni yazılımların kullanıcıların kişisel bilgilerinin kullanımı konusunda ne tür sorunlar yaratacağı da tartışma konusu. 

 

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