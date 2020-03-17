İsrail, Koronavirüs taşıdığından 'şüphelenilen' kişileri terörle mücadele yöntemiyle takip edecek

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İsrail hükûmeti, Koronavirüs taşıdığı tespit edilen veya taşıdığından şüphelenilen kişilerin cep telefonunun yetkililerce izlenmesine izin veren acil durum kararını onayladı.

Kabine, orijinal olarak terörle mücadele için geliştirilen teknolojinin, virüsü taşıdığından şüphelenilen kişilerin telefonunda kullanılmasına oy birliğiyle onay verdi.

Karar, ülkede bu teknolojinin kullanımın "özel hayata müdahale ettiğiyle" ilgili tartışmalara sebep oldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ilk olarak bahsi geçen teknolojinin kullanımını geçen hafta sonu gündeme getirmişti. Netanyahu, kabinenin onayı alındığı durumda Koronavirüs taşıyan kişilerle kimlerin temasa geçtiğinin anlaşılması için takip sisteminin kullanılacağını söylemişti.