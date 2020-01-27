Uzmanlar: Elazığ’da depremde yıkılan binalar ‘dere kumu’ ile yapılmış

Uzmanlar, cuma akşamı Elazığ’da Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaları inceledi. Yıkılan binalarla ilgili uzmanlar, kullanılan malzemelerin kalitesizliğine ve hiçbir işlem görmemiş dere kumundan inşa edilmelerine dikkati çekti.

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Depremin ardından Sürsürü Mahallesi’nde yıkılan Dilek Sitesi ve Mustafa Paşa Mahallesi’nde yıkılan Ayken Apartmanı, Kalay Apartmanı ile Elazığ’da 100’e yakın binada inceleme yapan Doç. Dr. Kürşat Esat Alyamaç, “Orada iki deprem üst üste oldu ve ilk depremde ayakta duran binalar sonraki artçılarla yerle bir oldu. Elazığ depreminde yıkılan binalar ve çevresindeki binaların da 2007’den itibaren hasarlı olduğunu biliyoruz. Bugün bu binaların çökmesi sürpriz değil yani. Ama o günden bu güne bir şey yapılmadı. Binalar en az 30 yaşında. Deprem yönetmeliği kurallarına uygun değiller. Kullanılan malzemeler kalitesiz ve hiçbir işlem görmemiş dere kumu kullanılmış. Binalarda tasarım hataları var. Kolonlar güçlü, kirişler zayıf. Bunun tam tersi olması lazım. Bunların hepsi birer teknik hata. Yapı denetimi ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar. 2007 yılında da orta hasarlı oldukları tespit edildi. Çöken bina sayısı bizim öngörülerimizin çok altında. Ama olası bir sallantıda da birçok bina çökme riski ile karşı karşıya.” dedi.

Milliyet’e konuşan, Diyarbakır İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Demir, “Bu apartmanlarda düz donatı kullanılmış. Gezin’de yıkılan Mavi Göl Apartmanı düz donatıya göre yapılmış. Mühendislik hizmeti de görmemiş. Demir filiz boyları uygun bırakılmamış. Katların bağlantıları düzgün yapılmamış. Bağlantı düzgün yapılmadığı için o donatı demir görevini yapamamış ve binayı ayakta tutamamış. Beton mukavemetini tamamen kaybetmiş. Beton dayanımı sıfıra yakın. Kum gibi dağılmış. Ayakta kalan diğer binaların kolonlarında da burkulma olmuş. Hasarlı durumda” ifadesini kullandı.

İnşaat Mühendisleri Odası Elazığ Temsilcisi Hıdır Kaya, “Yıkılan binalar depreme dayanıksız. Mühendislik hizmeti almamış, malzemesi bozuk binalar. Deprem yönetmeliğine göre yapılan binaların yıkılma olasılığı çok zayıf. Eski binaların çoğu elenmeden, yıkanmadan dereden getirilen toprak malzemeli kumlarla yapılmış. Malzeme hatasından yıkıldıklarını düşünüyorum.” diye konuştu.