Uzmanlar "Ağrı kesici kısırlığa sebep olabilir" dedi; Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı

Bilim camiasının en prestijli yayın organlarından “Proceedings of the National Academy of Sciencies” dergisinde yayınlanan bir makalede, ağrı kesicilerde etkin madde olarak kullanılan 3 molekül (aspirin, asetomiofen ve ibuprofen) üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar sonrasında, 'yüksek doz ağrı kesici kullanımının erkeklerde kısırlık ihtimalini artıdığı' sonucuna ulaşıldığına dair yayınlanan makalenin ardından Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Bilimsel Farmakovijilans Komisyonu'nun bugün toplanarak, "ibuprofen etkin maddeli ilaçların erkeklerde kısırlığa yol açtığı" iddialarının kaynağı olan makale ve literatürleri değerlendirdiği belirtildi.

"Konuyla ilgili bilimsel çalışmalar komisyonumuz tarafından yakından takip edilecektir"

Bilimsel komisyonun, 14 erkek üzerinde 6 haftalık kullanımı belirten sonuçlardan, ibuprofen etkin maddeli ilaçların kısırlığa yol açtığı kanısına ulaşılamayacağı sonucuna vardığı bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Temel amaç olarak kısırlığın değerlendirilmediği çalışmada, ilaç kullanımı ile ilgili geçici birtakım hormonal değişikliklerin olduğu, ancak erkeklik hormonunun (testesteron) kandaki düzeyinin değişmediği belirlenmiştir. İddialara yönelik bir önlem alınmasına bu aşamada gerek duyulmamıştır. Konuyla ilgili bilimsel çalışmalar komisyonumuz tarafından yakından takip edilecektir. Tüm ilaçlarda olduğu gibi ibuprofen etkin maddeli ilaçların da hekim kontrolünde kullanılması gerektiği unutulmamalıdır.