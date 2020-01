Ağrı kesici kullanımı erkeklerde kısırlığa sebep olabilir

Türkiye’nin önde gelen tüp bebek uzmanlarından Prof. Dr. Mustafa Bahçeci, basit bir ağrı kesici kullanmanın bile doz ve süreye bağlı olarak erkeklerde kısırlık yapıcı etkiye sahip olabileceğini söyledi. Gebelik döneminde doktor kontrolü olmaksızın kontrolsüz olarak kullanılan ağrı kesicilerin de erkek bebeklerin testis gelişimlerini etkileyebildiğine ve anomali riskini artırdığına dikkat çeken Bahçeci, ağrı kesici kullanımı konusunda dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Ağrı kesiciler, başta baş ağrısı olmak üzere vücut genelinde oluşan basit ağrıların giderilmesi için toplum genelinde yaygın olarak ilk aşamada başvurulan çözüm seçeneği. Ülkemizde farklı çeşit ve etkin madde içerikleri ile eczanelerin raflarını süsleyen, bazı batı ülkelerinde ise marketlerde satılması serbest olan bu ürünlerin içerdiği etkin maddelerin genel sağlık üzerindeki etkileri uzun yıllardır yapılan çalışmalarda gösterilmekte. Bilim camiasının en prestijli yayın organlarından olan “Proceedings of the National Academy of Sciencies” dergisinde yayınlanan ve ağrı kesicilerde etkin madde olarak kullanılan 3 molekül (aspirin, asetomiofen ve ibuprofen) üzerinde gerçekleştirilen çalışma, yüksek doz ağrı kesici kullanımının erkeklerde kısırlık oluşturucu hormon bozuklukları meydana getirebildiğini gösterdi.

"Çiftlerin %30-50’sinde sorun sperm üretimi ile yani erkek kısırlığı ile ilgili"

Yapılan çalışma sonuçlarının son derece önemli bir bulgu olduğunun altını çizen Bahçeci Sağlık Grubu Başkanı Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Bahçeci, “Dünyada evli çiftlerin yaklaşık %15’i çocuk sahibi olamama yani kısırlık problemi ile karşı karşıya. Bu çiftlerin %30-50’sinde sorun sperm üretimi ile yani erkek kısırlığı ile ilgili. Farklı hastalık ve sorunların çözümünde kullandığımız endüstriyel olarak üretilen ilaçların pek çoğu kapsamlı olarak değerlendirildikten sonra piyasaya sürülüyor olsa da çok azı kısırlık yapıcı etkileri yönünden inceleniyor. Gerçekleştirilen bu son çalışma da göstermekte ki, basit bir ağrı kesici kullanımı bile, kullanılan doz ve süreye bağlı olarak erkek bireylerde kısırlık yapıcı etkiye sahip” diyerek ağrı kesicilerin bilinçsizce ve doktor tavsiyesi olmadan kullanımında ortaya çıkabilecek sorunlara dikkat çekti.

"Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin ağrı kesici kullanımı konusunda duyarlı olması gerek"

Gebelik döneminde kontrolsüz olarak alınan ağrı kesicilerin doğan erkek bebeklerin testis gelişimlerini etkileyebildiğini ve hatta doğum öncesi oluşan anomali riskini arttırabildiğini ifade eden Bahçeci, “En basit ağrı kesicilerin bile yanlış kullanımının hem bizim hem de doğacak bebeklerimizin sağlığında olumsuz etkileri olabilir. Bu nedenle toplumda son derece yaygın olarak kullanılan ağrı kesicilerin kullanımı konusunda vatandaşların ve özellikle çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin duyarlı olması gerek” diyerek gebe veya emzirme döneminde olan annelerin diğer konularda olduğu gibi bu konuda da gerekli hassasiyeti göstermesi ve uzmanına danışması gerektiğine vurgu yaptı.