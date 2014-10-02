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Sağlık

Uykusuzluk erken yaşta bunamaya mı sebep oluyor?

Yetişkinlerde uykusuzluk, beynin yaşlanmasına ve hafızanın gerilemesine sebep oluyor; 7 saatlik uyku en ideali

02 Ekim 2014 21:33

Araştırmalar göre, yetişkinlerde uykusuzluk beynin küçülmesine ve hafızanın gerilemesine sebep oluyor. 66 yetişkinin, MRI testinden geçtiği ve uyurken düzenli olarak gözlemlendiği araştırma sonucunda, "uykusuzluğun erken yaşta bunamaya etkisi olduğu" gözlemlendi.

Radikal'de yer alan habere göre, Singapur’daki Duke-NUS Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan araştırmalarda "uykusuzluk problemi yaşayan bireylerin, beyin karıncıklarının büyüdüğü ve algı sorunu yaşadıkları" tespit edildi. Bundan önce yapılan araştırmalar yalnızca uykusuzluğun bilişsel zayıflamaya etkisi üzerine yoğunlaşsa da; Duke-NUS Üniversitesi’nde yapılan araştırma ile uykusuzluğun beyin karıncıklarının büyümesine etkisi üzerinde duruldu.

Araştırmalarda, 66 yetişkinin, iki yılda bir, MRI testinden geçirilerek beyin hacimleri ve nöropsikolojik değişimleri bilimsel olarak gözlemlendi ve uyku süreçleri anketlerle test edildi. Daha az uyku uyuyan deneklerin beyin karıncıklarının büyüdüğü ve algı sorunu yaşadıklarını tespit eden araştırmacılar, az uykunun beynin yaşlanmasına sebep olduğu sonucuna vardılar. Duke-NUS Üniversitesi araştırma grubunun başındaki isim Dr. June Lo, "yetişkinler için 7 saatlik uykunun en ideali olduğunu" söylüyor. Geçtiğimiz aylarda da araştırmacılar, "yetişkin bir bireyin normalden fazla uyumasının da, az uyuması kadar sağlıksız olduğu" konusunda açıklama yapmışlardı. Yaşları 50-64 arasında değişen, neredeyse 9 bin kişi üzerinde yapılan deneylerde; "yalnızca 6 saatten az veya 8 saatten fazla uyuyan yetişkinlerin değil, normalden fazla uyuyan bireylerin de geceleri pek çok kâbus gördüğü ve algılama konusunda sıkıntı yaşadıkları" gözlemlendi.

Warwick Üniversitesi’nde yapılan deneyler "ilk defa çok uyku uymanın da, az uyku uymakla aynı sonuçları doğurduğunu ortaya" çıkardı. Üniversitenin araştırma grubunda yer alan Dr. Michelle Miller, "uykuya duyulan ihtiyacın ve bunun beden ve beyne etkisinin yaş ile birlikte değişkenlik gösterdiğini" söylüyor. “Fiziksel sağlık için en ideali 6-7 saatlik uykudur” diyen Dr. Miller, "uykusuzluğun obezite, yüksek tansiyon, şeker ve kalp hastalığı riskini arttırdığını" söyledi.

Aynı grubun başkanı Prof. Francesco Cappuccio da şunları söyledi:

”Yetişkinlikte gün içinde yeterli uyku uyumak, ileriki zamanlarda ortaya çıkabilecek bunama ve Alzheimer gibi hastalıkları önlüyor. Uyku, vücut ve beyin sağlığının mihenk taşıdır. Yetişkinlikte düzenli ve yeterli uyku uyuyan bir bireyin, yaşlanmanın yan etkisi olan algılama, karar verme ve hafıza problemlerini yaşama riski daha düşüktür.”

 

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