T24 LogoT24 Logo
Gündem

Utanç Müzesi 12 Eylül'de açıldı

Devrimci 78'liler Federasyonu'nca oluşturulan Utanç Müzesi, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde açıldı

12 Eylül 2014 19:34

Utanç Müzesi bugün Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açıldı. Devrimci 78’liler Federasyonu tarafından oluşturulan müzenin bu yılki sloganı “Özgürlük ve Umut Hala Ayakta” olarak belirlendi.

bianet.org'un haberine göre, müzede utanç unsurları olarak 12 Eylül’den günümüze kalan eşyalar ve evrakların yanı sıra Gezi Direnişi, Roboski, Rojova, Soma ve Filistin başlıkları da yer alıyor.

Bu yıl ilk kez Mahir Çayan’ın kazağının da sergileneceği müzede İşkence Aletleri, Mamak Mektupları, Yasaklanmış Kitap ve Yayınlar bölümleri ve Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın yürüdükleri idam sehpası da bulunuyor.

 

Paneller

 

Bu yılın programında Yas Tutan Tarih Ermeniler, Çocuk Cezaevleri Kapatılsın, Basın Ne Kadar Özgür, Rojava Kadın Devrimi, Göç ve Sağlık, Hasta Tutsaklara Özgürlük, 12 Eylül ve Aleviler, Filistin Sevgilim gibi başlıklar da paneller ve 1915-2014 arasında gerçekleşen katliamların konu edinildiği film gösterimleri ve fotoğraf sergileri de var.

 

Roboski

 

Basına yönelik saldırılardan fotoğraflar ve Abdi İpekçinin elbisesi gibi öldürülen gazetecilerin eşyalarının yer alacağı müzede, bu yıl ayrıca 2004’te Mardin Kızıltepedeki evinin önünde 12 yaşında 13 kurşunla öldürülen Uğur Kaymazın kanlı giysileri ve Roboski katliamında hayatını yitirenlerin eşyaları da yer buluyor.

Rojava, Filistin ve Soma bölümlerinde de katliamlarda yaşamlarını yitirenlerin özel eşyaları sergileniyor.

 

Gezi

 

Utanç Müzesi Türkiye’nin dört bir yanından gelen fotoğraflarla Gezi Direnişi’ni de anıyor. Ayrıca gaz fişekleri, gaz maskeleri gibi materyallerle polis şiddetine dikkat çekiliyor.

Gezi sürecinde hayatını kaybeden Ethem Sarısülük, Ali İsmail Korkmaz, Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert ve Medeni Yıldırımın’ın kişisel eşyaları ve video görüntüleri de müzede sergileniyor.

Utanç Müzesi 22 Eylül’e kadar açık kalacak.

 

 

ETİKETLER

utanç müzesimahir çayanroboskirojovasomafilistindeniz gezmiş

İlgili Haberler

Uğur Kaymaz da Utanç Müzesi'nde

Bu yıl üçüncüsü açılacak olan Utanç Müzesi'nde 12 yaşındaki Uğur Kaymaz'ın giyisileri de olacak

Utanç Müzesi'nde Abdi İpekçi ve Ahmet Kaya'nın da eşyaları sergilenecek

Devrimci 78'liler Federasyonu'nun düzenlediği 'Utanç Müzesi' sergisinde Mahir çayan, Deniz Gezmiş, Erdal Eren, İbrahim Kaypakkaya'nın eşyaları da yer alıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24