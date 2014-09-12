Utanç Müzesi 12 Eylül'de açıldı

Utanç Müzesi bugün Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açıldı. Devrimci 78’liler Federasyonu tarafından oluşturulan müzenin bu yılki sloganı “Özgürlük ve Umut Hala Ayakta” olarak belirlendi.

bianet.org'un haberine göre, müzede utanç unsurları olarak 12 Eylül’den günümüze kalan eşyalar ve evrakların yanı sıra Gezi Direnişi, Roboski, Rojova, Soma ve Filistin başlıkları da yer alıyor.

Bu yıl ilk kez Mahir Çayan’ın kazağının da sergileneceği müzede İşkence Aletleri, Mamak Mektupları, Yasaklanmış Kitap ve Yayınlar bölümleri ve Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın yürüdükleri idam sehpası da bulunuyor.

Paneller

Bu yılın programında Yas Tutan Tarih Ermeniler, Çocuk Cezaevleri Kapatılsın, Basın Ne Kadar Özgür, Rojava Kadın Devrimi, Göç ve Sağlık, Hasta Tutsaklara Özgürlük, 12 Eylül ve Aleviler, Filistin Sevgilim gibi başlıklar da paneller ve 1915-2014 arasında gerçekleşen katliamların konu edinildiği film gösterimleri ve fotoğraf sergileri de var.

Roboski

Basına yönelik saldırılardan fotoğraflar ve Abdi İpekçinin elbisesi gibi öldürülen gazetecilerin eşyalarının yer alacağı müzede, bu yıl ayrıca 2004’te Mardin Kızıltepedeki evinin önünde 12 yaşında 13 kurşunla öldürülen Uğur Kaymazın kanlı giysileri ve Roboski katliamında hayatını yitirenlerin eşyaları da yer buluyor.

Rojava, Filistin ve Soma bölümlerinde de katliamlarda yaşamlarını yitirenlerin özel eşyaları sergileniyor.

Gezi

Utanç Müzesi Türkiye’nin dört bir yanından gelen fotoğraflarla Gezi Direnişi’ni de anıyor. Ayrıca gaz fişekleri, gaz maskeleri gibi materyallerle polis şiddetine dikkat çekiliyor.

Gezi sürecinde hayatını kaybeden Ethem Sarısülük, Ali İsmail Korkmaz, Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert ve Medeni Yıldırımın’ın kişisel eşyaları ve video görüntüleri de müzede sergileniyor.

Utanç Müzesi 22 Eylül’e kadar açık kalacak.