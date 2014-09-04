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Kültür-Sanat

Utanç Müzesi'nde Abdi İpekçi ve Ahmet Kaya'nın da eşyaları sergilenecek

Devrimci 78'liler Federasyonu'nun düzenlediği 'Utanç Müzesi' sergisinde Mahir çayan, Deniz Gezmiş, Erdal Eren, İbrahim Kaypakkaya'nın eşyaları da yer alıyor

04 Eylül 2014 17:11

5'ncisi düzenlecek olan Utanç Müzesi sergisinde bu yıl Abdi İpekçi’nin, vurulduğu gün üzerinde olan basın şeref kartı, gömleği, ceketi,  kravatı ve pantolonunun ilk kez yer alacağı müzede  Ahmet Kaya’nın da bazı giysileri sergilenecek.

12 Eylül günü ABD elçiliğine siyah çelenk bırakılmasıyla başlayacak müzede Mahir çayan, Deniz Gezmiş, Erdal Eren, İbrahim Kaypakkaya'nın eşyaları da yer alacak.

Bu yıl ayrıca hayata dönüş operasyonu sonrası mahkumlardan kalan, kolye, küpe ve saat de yer alacak.

Devrimci 78’liler Federasyonu,  5. Kez kapılarını “ İyi Şeylerde Oluyor hayatımızda- Umut ve Özgürlük hala ayakta” çağrısıyla açıyor.   Deniz Gezmiş,  Erdan Eren, Hasan Ocak, Ulaş Bardakçı gibi çok sayıda devrimcinin özel eşyalarının  sergilendiği ‘ Utanç Müzesi’nin  bu yıl iki yeni  konuğu var.  Mehmet Ali Ağca’nın yargılandığı, sor perdesinin hala  kalkmadığı Milliyet Gazetesi’nin  eski genel yayın müdürü  Abdi İpekçi ile Magazin Gazeteciler  Derneği’nin  düzenlendiği etkinlikte  bazı sanatçıların  adeta linç ettiği  ve Türkiye’yi  terk ettikten sonra  yurtdışına ölen  sanatçı Ahmet Kaya. İpekçi’nin, vurulduğu gün üzerinde olan basın şeref kartı, gömleği, ceketi,  kravatı ve pantolonu ilk kez  müzede yerini   alacak.  Ahmet Kaya’nın da bazı giysileri sergilenecek.

Devrimci 78’liler Mülkiyeliler Birliği’nde düzenledikleri basın toplantısında 12-23 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek  ‘Utanç Müzesi’nden sergiye,  foruma kadar olan etkinliklerle ilgili bilgi verdi. Devrimci 78’lilerden Mehmet Özer,  “ Amacımız anıları ağlama duvarına çevirmek değil. Mağdur değil  muhatabız. Bizimkisi karıncanın sutaşıma misalidir. Durduğumuz yeri  gösterir.  Biz yarını kuracak olan  devrimcilerin safında duruyoruz.  Beşinci kez açtığımız  12 Eylül Utanç Müzesi  yarını bugüne çağırmaya ve bugünü yarına taşımaya  devam ediyor.   Adlarını  bilmediğimiz  yüzlerini  görmediğimiz  mezarları bile olamayan  halklarımızın evlatlarına borçluyuz.  Bizden önce giden  bütün devrimcilerin  anılarını, hayatımıza  çağırmadığımız süreci tarihimiz  gerçekten yazılmış  olamayacağının  bilincindeyiz” dedi.

 

ABD büyükelçiliğine  siyah çelenkle

 

 Ekinlik  12 Eylül günü  ABD Büyükelçiliğine konulacak  siyah çelenkle başlayacak.  Aynı  gün   Çankaya Belediye Başkanı   Alper Taşdelen ‘in da katılacağı   Çağdaş  Sanatlar Merkezi’nde  ‘Utanç Müzesi’nin  açılıyı yapılacak.  Deniz Gezmiş  ve bir çok devrimcinin asıldığı  darağacıyla  sembolleşen  Müze’de  Abdi İpekçi  ve Ahmet Kaya’nın da  giysileri   ilk kez yerini  alacak.

 

Deniz Gezmiş, Erdal Eren,  Uğur Kaymaz, İbrahim Kaypakkaya

 

Utanç Müzesi’nde,  Deniz Gezmiş,  Ahmet Kaymaz, Erdal Eren,  Hasan Ocak,  İbrahim Kaypakkaya,  Sabit Torun,  Ömer Yazgan,  Ulaş Bardakçı,  Uğur Kaymaz,  Mahir çayan, Hıdır Aslan,  Ömer Yazgan gibi çok sayıda ismin özel eşyaları var.

 

 Hayata Dönüş Operasyonundan kalanlar

 

Onlarca mahpusun hayatını kaybettiği Hayata Dönüş Operasyonu’ndan  kalan ‘ 11  adet saat, 4 adet  küpe, 1 adet gümüş kolye, 17 adet gümüş yüzük, bir adet kelepçe  de’  sergileniyor.

 

Ermeniler ve Soma unutulmadı

 

13 Eylül’de “ Yas Tutan Tarih Ermeniler”,   aynı gün  Çocuk cezaevleri  Kapatılsın Girişiminin düzenlediği “  çocuk Cezaevleri  kapatılsın”  forumları  var.  15 Eylül pazartesi günü  “ Rojava Kadın Devrimi”  başlıklı  etkinlikte  HDP Eş  Genel Başkanı  Figen Yüksekdağ konuşacak.

“Geziden Geriye Kalan”, “ kadın Cinayetleri  Politiktir”,  etkinlikleri de Utanç Müzesi sergisinde yer alacak

 

“Kod adı 301” 

 

 DİSK/ DEV _MADEN_SEN tarafından hazırlanan “ Kod adı 301”  ve  Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ı  hatırlatacak  “  Gülmek Devrimci Bir Eylemdir” sergileri  açılacak.

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