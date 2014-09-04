Utanç Müzesi'nde Abdi İpekçi ve Ahmet Kaya'nın da eşyaları sergilenecek

5'ncisi düzenlecek olan Utanç Müzesi sergisinde bu yıl Abdi İpekçi’nin, vurulduğu gün üzerinde olan basın şeref kartı, gömleği, ceketi, kravatı ve pantolonunun ilk kez yer alacağı müzede Ahmet Kaya’nın da bazı giysileri sergilenecek.

12 Eylül günü ABD elçiliğine siyah çelenk bırakılmasıyla başlayacak müzede Mahir çayan, Deniz Gezmiş, Erdal Eren, İbrahim Kaypakkaya'nın eşyaları da yer alacak.

Bu yıl ayrıca hayata dönüş operasyonu sonrası mahkumlardan kalan, kolye, küpe ve saat de yer alacak.

Devrimci 78’liler Federasyonu, 5. Kez kapılarını “ İyi Şeylerde Oluyor hayatımızda- Umut ve Özgürlük hala ayakta” çağrısıyla açıyor. Deniz Gezmiş, Erdan Eren, Hasan Ocak, Ulaş Bardakçı gibi çok sayıda devrimcinin özel eşyalarının sergilendiği ‘ Utanç Müzesi’nin bu yıl iki yeni konuğu var. Mehmet Ali Ağca’nın yargılandığı, sor perdesinin hala kalkmadığı Milliyet Gazetesi’nin eski genel yayın müdürü Abdi İpekçi ile Magazin Gazeteciler Derneği’nin düzenlendiği etkinlikte bazı sanatçıların adeta linç ettiği ve Türkiye’yi terk ettikten sonra yurtdışına ölen sanatçı Ahmet Kaya. İpekçi’nin, vurulduğu gün üzerinde olan basın şeref kartı, gömleği, ceketi, kravatı ve pantolonu ilk kez müzede yerini alacak. Ahmet Kaya’nın da bazı giysileri sergilenecek.

Devrimci 78’liler Mülkiyeliler Birliği’nde düzenledikleri basın toplantısında 12-23 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek ‘Utanç Müzesi’nden sergiye, foruma kadar olan etkinliklerle ilgili bilgi verdi. Devrimci 78’lilerden Mehmet Özer, “ Amacımız anıları ağlama duvarına çevirmek değil. Mağdur değil muhatabız. Bizimkisi karıncanın sutaşıma misalidir. Durduğumuz yeri gösterir. Biz yarını kuracak olan devrimcilerin safında duruyoruz. Beşinci kez açtığımız 12 Eylül Utanç Müzesi yarını bugüne çağırmaya ve bugünü yarına taşımaya devam ediyor. Adlarını bilmediğimiz yüzlerini görmediğimiz mezarları bile olamayan halklarımızın evlatlarına borçluyuz. Bizden önce giden bütün devrimcilerin anılarını, hayatımıza çağırmadığımız süreci tarihimiz gerçekten yazılmış olamayacağının bilincindeyiz” dedi.

ABD büyükelçiliğine siyah çelenkle

Ekinlik 12 Eylül günü ABD Büyükelçiliğine konulacak siyah çelenkle başlayacak. Aynı gün Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ‘in da katılacağı Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde ‘Utanç Müzesi’nin açılıyı yapılacak. Deniz Gezmiş ve bir çok devrimcinin asıldığı darağacıyla sembolleşen Müze’de Abdi İpekçi ve Ahmet Kaya’nın da giysileri ilk kez yerini alacak.

Deniz Gezmiş, Erdal Eren, Uğur Kaymaz, İbrahim Kaypakkaya

Utanç Müzesi’nde, Deniz Gezmiş, Ahmet Kaymaz, Erdal Eren, Hasan Ocak, İbrahim Kaypakkaya, Sabit Torun, Ömer Yazgan, Ulaş Bardakçı, Uğur Kaymaz, Mahir çayan, Hıdır Aslan, Ömer Yazgan gibi çok sayıda ismin özel eşyaları var.

Hayata Dönüş Operasyonundan kalanlar

Onlarca mahpusun hayatını kaybettiği Hayata Dönüş Operasyonu’ndan kalan ‘ 11 adet saat, 4 adet küpe, 1 adet gümüş kolye, 17 adet gümüş yüzük, bir adet kelepçe de’ sergileniyor.

Ermeniler ve Soma unutulmadı

13 Eylül’de “ Yas Tutan Tarih Ermeniler”, aynı gün Çocuk cezaevleri Kapatılsın Girişiminin düzenlediği “ çocuk Cezaevleri kapatılsın” forumları var. 15 Eylül pazartesi günü “ Rojava Kadın Devrimi” başlıklı etkinlikte HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ konuşacak.

“Geziden Geriye Kalan”, “ kadın Cinayetleri Politiktir”, etkinlikleri de Utanç Müzesi sergisinde yer alacak

“Kod adı 301”

DİSK/ DEV _MADEN_SEN tarafından hazırlanan “ Kod adı 301” ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ı hatırlatacak “ Gülmek Devrimci Bir Eylemdir” sergileri açılacak.