Uğur Kaymaz da Utanç Müzesi'nde

12 Eylül askeri darbesinin acı izlerinin sergilendiği Utanç Müzesi’nde bu yıl yakın geçmişin izleri de sergilenecek. 2004’te Mardin Kızıltepe’de öldürülen 12 yaşındaki Uğur Kaymaz’ın kanlı giysileri, Diyarbakır Cezaevi ’nde kendilerini yakan Mazlum Doğan’ın gömleği ve Ferhat Kutay’ın evlilik yüzüğü de bu yıl ilk defa sergilenecek eşyalar arasında.

Devrimci 78’liler Federasyonu, 12 Eylül 1980 darbesi ve sonrasında yaşanan acı olayların unutulmaması için 2010 yılında ‘Utanç Müzesi’nde şimdiye kadar 1980 olaylarında cezaevine girenlerin, hayatlarını kaybedenlerin isimleri, hayat hikâyeleri, mektupları ve fotoğrafları yer aldı. Bu yıl üçüncüsü açılacak olan Utanç Müzesi’nde geçen yıllardan farklı olarak, Diyarbakır Cezaevi ’nde kötü uygulamaları protesto etmek için kendilerini yakan Mazlum Doğan’ın gömleği, Ferhat Kutay’ın evlilik yüzüğü, devrimcilerden Ulaş Bardakçı’nın kazağı, Hıdır Aslan’ın bütün eşyaları da sergilenecek . Bu yıl ayrıca yakın dönemin ‘acı izlerine’ de yer verilecek. 21 Kasım 2004 tarihinde Mardin Kızıltepe’deki evlerinin önünde 13 kurşunla öldürülen 12 yaşındaki Uğur Kaymaz’ın giysileri de oluşturulacak bir camekânda sergilenecek. Federasyon yetkililerince teslim anılan giysilerin hâlâ kanlı olduğu belirtildi. Utanç Müzesi’nde ayrıca 2000 yılında düzenlenen Hayata Dönüş Operasyonu sırasında Çanakkale Cezaevi’nde kalan kadın mahkûmlara ait, küpe bilezik, toka gibi bir takım özel eşyalar da sergilenecek.

Dersim de olacak

Müzede ayrıca 1938’de yaşanan Dersim katliamı , 34 kişinin yaşamını yitirdiği Uludere olaylarına ilişkin fotoğraf sergisi de yer alacak. HAS Parti kurucularından Mehmet Bekâroğlu, Behçet Aysan’ın kızı Eren Aysan, İlhan Erdostun kızı Alaz Erdost, ve öldürülen gazeteci Uğur Mumcu ’nun kızı Özge Mumcu da düzenlenecek panellerde birer konuşma

yapacak.