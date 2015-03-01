'Usulsüz dinleme' iddiasıyla tutuklanması talep edilen 24 polis serbest

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın usulsüz dinlemeler nedeniyle başllattığı soruşturma kapsamında aralarında eski İstihbarattan sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Muharrem Durmaz’ın da bulunduğu 24 şüphelinin tutuklanma talebi hakimlikçe reddedildi.

Soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz günlerde 3’ü TİB görevlisi 51’i polis olmak üzere toplam 53 kişi gözaltına alınmıştı. 29 kişi emniyet ve savcılık sorgusunun ardından dün akşam serbest bırakılmıştı. Soruşturma ile ilgili bir kişi hakkında arama kararı bulunuyor.