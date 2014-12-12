Usulsüz dinleme iddianamesi kabul edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'usulsüz dinleme' iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 18 kişi hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamede, eski MHP Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Taytak, eski CHP İstanbul İl Başkanı Bahri Şahin, Albay Ömer Gümüş, suç tarihinde TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) ve Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) Başkanı Mehmet Önder Yetiş, Prof. Dr. Ender Ethem Atay ve polis memuru Mustafa Boztepe ile askeri projelerde yer alan Ahmet Serdar Adalı "mağdur" olarak gösterildi.

CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal'ın oğlu Erkan Bülent Haberal, Gazeteci Ahmet Şık'ın eşi Yonca Verdioğlu Şık, askeri projelerde görev alan Güner Alpaydın, Dursun İlhan Tüfekçi, Ayşe Buğu Bayazıt, Cemil Berin Erol ve Süleyman Gökhun Tanyer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanları Ali Kılıç ve Recep Cengiz ile Hanefi Avcı'nın avukatı Refik Ali Uçarcı "müşteki" olarak iddianamede yer aldı.



Sanıklar ise şu isimlerden oluştu: "Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ömer Altıparmak, aynı dairenin Başkan Yardımcıları Hasan Ali Okan, Sadettin Akgüç, Mehmet Erdil, Mehmet Selahaddin Dinçer, Hüseyin Özbilgin ve Tamer Bülent Demirel, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı J Şube Müdürü Erol Demirhan, E Şube Müdürü Lokman Kırcılı, R Şube Müdürü Ali Arslantaş, E Şube Müdürlüğü görevlileri Mustafa Sakin, Uğur Eski, Serkan Şahan, Serahsi Şen ve Engin Eraslan, R Şube Müdürlüğü görevlileri Emre Baykal, Muhamed Yılmaz ve Seyit Gölcük."

Sanıklara, "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini askeri casusluk amacıyla temin etmek, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" gibi çeşitli suçlamalar yöneltildi.