Ömer Altıparmak'ın da aralarında bulunduğu 18 polise örgüt davası

Eski İstihbarat Daire Başkanı Ömer Altıparmak, eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı’nın da aralarında bulunduğu 18 polis hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu’nca yürütülen soruşturma tamamlandı.



Savcı Tekin Küçük tarafından hazırlanan iddianame Ankara 12.Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.



Suç tarihi ve yeri olarak “27/01/2011- 26/08/2011, ANKARA” denilen iddianamede, gazeteci Ahmet Şık’ın eşi Yonca Şık, Mehmet Haberal’ın oğlu Bülent Haberal ile 10 kişi müşteki olarak yer aldı.



İddianame polislere, “Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Etmek, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek, Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek" suçlaması yöneltildi.