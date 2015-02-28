Eskişehir’de polislere 'usulsüz dinleme' operasyonu: 28 gözaltı

Eskişehir merkezli olmak üzere 12 ilde KOM şube ekipleri tarafından belirlenen çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 28 Emniyet görevlisi gözaltına alındı. Gözaltına alınan polisler arasında Eskişehir eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve eski İstihbarat Şube Müdürü Mustafa Aygün, eski İstihbarat Şube Müdürü Mustafa Arık, Komiser Mustafa Ünal, Komiser Nureddin Külçü, Erdoğan Balaban, Kubilay Ercan, Musa Kahraman, bir süre önce Kastamonu’ya atanan ve şu an burada izinde olan Komiser Erkan Soydan da bulunuyor. Önceki gün Ankara merkezli bir başka operasyonda gözaltına alınan kişiler ise adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, kurulan örgüte üye olmak, örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek, kamu görevlisinin resmi belgede bahteciliği, iftira, özel hayat ve haberleşmenin gizliliğini ihlal, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi, kamu araçlarının usulsüz olarak suçta kullanılması' iddiları ile ilgili operasyon başlatılmıştır" denildi. Gözaltına alınan polislerin evlerinde ise arama kararı olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Operasyon sonucunda; 1 ikinci sınıf Emniyet Müdürü, 2 üçüncü sınıf Emniyet Müdür, 1 dördüncü sınıf Emniyet Müdürü, 2 Emniyet Amiri, 1 başkomiser, 3 komiser yardımcısı ve 19 polis memuru olmak üzere 28 kişi hakkında adli işleme başlanılmış, 1 kişinin aranmasına devam edilmektedir."

Eskişehir merkezli eş zamanlı operasyonlar Kırklareli, Kırşehir, Kastamonu, Karabük, Antalya, Kayseri, Kocaeli, Diyarbakır, Mersin,Sakarya ve Ankara ili olmak üzere 12 ili kapsıyor.

Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün'ün avukatı Turgay Balaban, gözaltı operasyonunun Eskişehir merkezli ve Eskişehir'de dinlenildiği iddia edilen 25 -30 kişiye ilişkin bir dosya olduğunu söyledi.

Ankara merkezli operasyonda 28 şüpheli adliyede

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, usulsüz dinlemelere ilişkin Emniyet'teki "paralel yapı" iddialarına yönelik başlattığı Ankara merkezli soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 28 zanlı ise bu sabah adliyeye sevk edildi.

Yaklaşık 20 ilde eş zamanlı başlatılan operasyon kapsamında, 54 kişi hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilmiş, bunlardan 43'ü gözaltına alınmış, 15 kişi Emniyet'teki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Fuat Avni yine bildi

Fuat Avni, bu sabah erken saatte başlayan operasyonu dün akşam yine Twitter'dan duyurmuştu.

Fuat Avni, Twitter'da Eskişehir'de operasyon yapılacağını ve istihbaratçı polislerin gözaltına alınacağını yazmıştı.