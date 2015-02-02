İzmir’de yasadışı dinleme iddiasıyla gözaltına alınan bütün polisler serbest

İzmir'de emniyet mensuplarına yönelik operasyonda tutuklanan emniyet müdürleri Taner Aydın ve Memduh Tosun hakkında tahliye kararı çıktığı öğrenildi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan ancak sağlık problemleri sebebiyle henüz teslim olmayan Batman eski İl Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan ve İzmir eski İstihbarat Şube Müdürü Karayakalı hakkındaki yakalama kararının da kaldırıldığı bildirildi.

Savcı Okan Bato'nun yürüttüğü soruşturmada 26 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, çoğu kendisi giderek teslim olan 24 kişi gözaltına alınmıştı. Savcılık sorgusunun ardından 10 kişi serbest kalmış, 14 kişi tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Yaklaşık 20 saat süren sorgu sonucunda Hakim Dilek Çeliktaş, emniyet müdürleri Aydın ve Tosun'un tutuklanmasına karar vermiş, 12 kişiyi tahliye etmişti. Polislerin avukatları, pazar günü nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulunmuştu. İtirazı değerlendiren mahkeme, Aydın ve Tosun'un tahliyesine karar vererek, Okan ve Karakayalı hakkındaki yaralama kararını da kaldırdı.