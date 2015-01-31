İzmir'deki yasadışı dinleme operasyonunda 2 kişi tutuklandı

İzmir'de yasadışı dinleme operasyonunda tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 14 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine konurken, 12 kişi serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, kurulan örgüte üye olmak, suç örgütü faaliyetleri kapsamında kamu görevlilerinin resmi belgede sahteciliği, iftira, suç uydurmak, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 kişiden 10'u savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 14 kişiden 12'si serbest bırakılırken, 2 kişi tutuklanarak cezaevine kondu.