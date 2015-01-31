T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir'deki yasadışı dinleme operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Mahkemeye sevk edilen 14 kişiden 12'si serbest bırakıldı

31 Ocak 2015 09:32

İzmir'de yasadışı dinleme operasyonunda tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 14 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine konurken, 12 kişi serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, kurulan örgüte üye olmak, suç örgütü faaliyetleri kapsamında kamu görevlilerinin resmi belgede sahteciliği, iftira, suç uydurmak, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 kişiden 10'u savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 14 kişiden 12'si serbest bırakılırken, 2 kişi tutuklanarak cezaevine kondu.

 

Ayrıntılar geliyor...

 

ETİKETLER

son dakikahaberizmiryasadışı dinleme operasyonuhaber

İlgili Haberler

İzmir merkezli 'yasa dışı dinleme' operasyonunda 10 polis serbest, 14'ü mahkemede

İzmir merkezli operasyonda 24 emniyet mensubu gözaltına alınmıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24